El presupuesto aumentó 1,8% en los primeros meses de su ejecución

El monto aprobado inicialmente asciende a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones), pero dentro de los primeros cinco meses de ejecución se le adicionó G. 1,7 billones (US$ 255,1 millones), con lo que el total subió a G. 98,5 billones (US$ 14.096 millones).

El aumento representa 1,8% y obedece principalmente al crecimiento que se registra en gastos financiados con fondos provenientes de los préstamos (9,9%) y una leve diferencia en lo que se refiere a recursos institucionales (0,8%); mientras que en materia de recursos del Tesoro hay una disminución (-0,5%).

Lo más probable es que el gasto público crezca aún más en el segundo semestre del año, atendiendo que los políticos están en plena campaña electoral y que no se descarta la aprobación en el Congreso de más proyectos de ley en ese sentido.

Como antecedente se puede citar que el presupuesto 2021 había aumentado G. 7,4 billones (US$ 1.052 millones) con respecto al monto inicial aprobado por el Congreso, que equivale a un 8% más, aunque la ejecución estuvo por debajo del monto, ya que Hacienda debió acomodar los gastos para no superar el déficit previsto en aquel entonces, del 4% (terminó en 3,6%).

Deuda autorizada

Con respecto a los fondos provenientes de créditos, la ley autoriza a Hacienda a un nuevo endeudamiento por hasta US$ 600 millones, de esto US$ 350 millones por la vía de la emisión de bonos y US$ 250 millones a través de un préstamo del BID.

En lo que respecta a los bonos, a mayo queda un remanente de poco más de US$ 140 millones, luego de que el Tesoro colocara los bonos soberanos en el mercado internacional y a nivel local mediante la Bolsa de Valores de Asunción. Sin embargo, la cartera fiscal pretende canjear este remanente de bonos por el préstamo de un organismo multilateral, atendiendo que la tasa de interés de los títulos de deuda están aumentando en el mercado.

Déficit fiscal

Este nivel de deuda está contemplado dentro de las previsiones de déficit fiscal del 3% del PIB aprobado en el presupuesto, nuevamente por encima del tope de 1,5% establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal. De acuerdo con el plan de convergencia que implementa Hacienda, se reducirá a ese tope recién en 2024, año en que un nuevo gobierno estará administrando el país.

La ley de presupuesto asigna recursos para ejecutar los diversos programas a 105 instituciones que conforman la Administración Central (los Poderes del Estado, la Contraloría General de la República y otros organismos del Estado) y las Entidades Descentralizadas (bancos oficiales, entes autárquicos, de seguridad social, empresas públicas, gobernaciones, universidades y otros).

Además, contempla 314.633 cargos de funcionarios permanentes (administrativos, personal de salud, docentes, policías, militares, magistrados y otros); a lo que se suma casi 56.000 contratados en la Administración Central.

Nivel de ejecución

Según datos preliminares de Hacienda, el nivel de ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) en lo que va del año llega al 26%.

De acuerdo con ese informe, de G. 98,5 billones (US$ 14.096 millones) vigente a mayo ejecutaron G. 25,9 billones (US$ 3.704 millones), en su mayor parte gastos que son financiados con recursos del Tesoro.