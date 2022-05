Senado convoca a Sandra Quiñónez para hablar sobre seguridad de fiscales

A casi una semana del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, Sandra Quiñónez, titular del Ministerio Público, fue convocada a una reunión por los líderes y sublíderes de bancadas del Senado, para hablar sobre la seguridad de los fiscales que llevan causas de “peso”, según confirmó la senadora por el PLRA, Hermelinda Alvarenga.

La legisladora señaló que en la reunión se hablará sobre todo lo referente al resguardo de los fiscales que siguen causas relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado pero no se hablará del presupuesto del ministerio.

También mencionó que se tocará el tema de las causas que eran investigadas por Pecci, asesinado el pasado 10 de mayo en Colombia por sicarios, en lo que se considera fue un hecho firmado por el crimen organizado.

La sesión reservada está marcada para este miércoles a las 9:00. “Solamente la fiscala está invitada, solo ella va a estar. A ella le vamos a esperar. Algunos senadores van a estar de forma virtual”, contó.

Alvarenga recalcó que, aunque el tema principal de la reunión no es el presupuesto del ministerio, no pueden obviar que mayor seguridad para los fiscales implicará la inversión de recursos. “Los colegas en la sesión reservada le van a hacer las preguntas que corresponden”, indicó.

Pidieron mayor seguridad

Jueces y fiscales precisan de mayor seguridad, es el pedido que tanto los magistrados como los fiscales del país exigen a las autoridades, luego de la muerte del fiscal Pecci, en manos de asesinos del crimen organizado.

Al respecto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, de la Corte Suprema de Justicia, aseveró que es necesario aumentar la cobertura de seguridad para jueces o fiscales designados a casos que podrían suponer amenazas contra sus vidas.

“Creo que estamos entrando en un capítulo más grave, porque hasta este momento las amenazas no se habían concretado, pero desde que se concretan ya se entra en una etapa diferente indudablemente. Y sobre todo, si es que esto no se esclarece y no se aplican las penas correspondientes, a quienes corresponda”, dijo.

Por su parte, el comisario Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, señaló que la seguridad de las autoridades que tienen causas emblemáticas van a ser prioridad.

Igualmente, expresó que ya reforzaron la protección de oficinas de quienes trabajan contra el crimen organizado y el narcotráfico.

