Los Acevedo “se resisten” a tener custodia policial permanente, afirma comisario

El jefe de Seguridad de Amambay aseguró hoy que tienen personal policial permanente en la Gobernación, la Municipalidad de Pedro Juan y el Palacio de Justicia. Además, afirmó que el intendente José Carlos Acevedo, quien sufrió un atentado ayer, tiene un suboficial de confianza que se encarga de su seguridad.

“Desde nuestra llegada en febrero, desde siempre luego, se le puso a disposición de ellos (la familia Acevedo), personal para custodia pero ellos se resisten. Nosotros le dimos para su custodia personal tanto al gobernador como el intendente y ellos dejan en la Municipalidad”, aseguró en contacto con ABC Cardinal.

Sobre el custodio del intendente, dijo que es un suboficial de su confianza que justamente ayer no estaba con él porque Acevedo le solicitó que acompañe a su sobrino, el diputado Ramón Juan Manuel Ayala Acevedo, hasta Asunción. Confirmó que no se solicitó ningún reemplazo y ni siquiera se dio aviso sobre ese cambio.

“El suboficial le dijo que si él se iba con el diputado, se iba a quedar sin custodia, pero él le dijo que no había problema, que no se preocupe (...). Él es personal de confianza del intendente, él no quiere otro personal, solo le acepta a él”, agregó en otro momento. Incluso el jefe policial dijo que las veces que le ofrecieron a otro custodio para alternar su seguridad, él se negó o respondió con “vamos a ver después”.

En otro momento, aseguró que los dos hechos de sicariato registrados ayer en Pedro Juan se dan luego de mucho tiempo, puesto que desde su llegada al departamento tienen un sistema preventivo de seguridad permanente en todo el centro de Pedro Juan.

Con pronóstico reservado

Esta mañana, Ronald Acevedo, gobernador de Amambay, dijo que todavía se está intentando estabilizar a su hermano José Carlos. Agregó que sigue con “pronóstico resevado” y “en una etapa crítica”, luego de haber sido atacado a balazos frente al Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

El gobernador criticó al Gobierno por carecer de una “política de Estado” para enfrentar al crimen organizado. Cabe destacar que la familia Acevedo es permanentemente víctima de ataques del narcotráfico. Precisamente hace meses fue asesinada Haylee Acevedo, la hija del jefe de la Gobernación de Amambay.

