Dudosos ítems del contrato inflaron los precios de la Costanera Sur

Los US$ 130 millones que costará la Costanera Sur de Asunción (7,6 km), que fue el monto adjudicado al Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), incluye dudosos ítems en el contrato, los cuáles inflaron aún más los valores de la obra.

Esto porque la infraestructura vial se financia bajo la Ley N° 5074 “llave en mano”, donde la firma adjudicada, además de ejecutar las obras debe conseguir la financiación de la misma, que el Estado asumirá como deuda pública.

Entre los ítems del contrato figura, por ejemplo, “gastos generales” por US$ 21,5 millones, los cuáles no se especifican para qué inversiones son (ver facsímil). Ayer, tras un recorrido de ABC Color por la zona de obras, consultamos al Ing. Luis María González, responsable del plan por el Consorcio del Sur, sobre los detalles de estas inversiones, y señaló que el monto en cuestión son para gastos “tradicionales” de la obra.

“Esos son los tradicionales de cualquier obra, se presentó así porque la licitación lo requería así. Son, entre otras cosas, campamento de obra, caminos auxiliares, recursos humanos de oficinas de obras, ingenieros, topógrafos, laboratoristas de suelos, camionetas, entre otros”, expresó.

En el contrato también figuran casi US$ 18 millones que serán utilizados en “costos financieros”, que es el alto precio que terminará pagando el Estado por la estructuración del financiamiento y por las tasas de interés del capital operativo del consorcio.

“Son los costos financieros que no incluye la parte (del financiamiento) a largo plazo, del cual se encarga el ministerio de Hacienda. Con esos US$ 18 millones se cubren los costos del capital operativo, porque el consorcio presta la plata y como es llave en mano necesitamos el capital operativo que tiene un costo. Acá es donde entran los bancos locales, con los US$ 40 millones que nos prestaron (Banco Atlas, Banco Familiar, Banco Regional y Sudameris Bank)”, dijo.

De acuerdo con el contrato, de los US$ 18 millones de “costos financieros”, US$ 5,3 millones fueron destinados solo para la “estructuración de la financiación”, aunque el Ing. González dijo que invirtieron más. “También incluye el costo de estructuración del financiamiento, del cuál se encargó el Banco Itaú, donde hay enormes gastos en bufetts de abogados, en estudios financieros que nos ayudaron a conseguir la financiación. Todo eso nos debía costar un poco más de US$ 5 millones, pero nosotros invertimos US$ 7 millones”.

Hasta por “riesgos”

El consorcio también percibirá US$ 5,7 millones de beneficios, US$ 3,4 millones por asumir el “riesgo” de la obra llave en mano, además de US$ 12 millones por costos de administración (fiscalización, supervisión e indemnizaciones, entre otros). “Son los costos del riesgo, no son costos irreales, son costos estadísticos pero reales, pueden ser suficientes o insuficientes, pero el riesgo es del contratista”, expresó González.

Todo esto hace que la obra tenga un presupuesto de US$ 130 millones, financiación que el grupo adjudicado consiguió luego de adendas, que sumado a los intereses tendrá un precio final de US$ 171 millones (US$ 22,5 millones por km).

El banco Itaú actuó como un estructurador del financiamiento, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, fase en la que se incorporaron la alemana KFW y la multinacional norteamericana Med Life, además de entidades locales mencionadas.

