“No a la mafia”: Vigilia patriótica contra “maniobra” del Consejo de la Magistratura

Luis Wagner, uno de los representantes de la oposición, que acompaña la manifestación frente al Consejo de la Magistratura, fue tajante al referirse a la intención del cartismo de acaparar la terna, pero dijo que no tiene posibilidad de lograrlo de forma democrática.

“El cartismo genera tanto rechazo, con tanta sangre derramada por el crimen organizado en este país, que no tiene ninguna posibilidad en un proceso democrático, en un proceso donde haya tres ministros decentes. Por eso es que quieren instalar un TSJE con uno más cartista, por eso es que no quieren poner dos ternas para ser electas, quiere uno más cartista, ahí con Bestard. Y eso es lo que este pueblo, este país no va a permitir”, manifestó Wagner.

“No hay proceso electoral si no tenemos tres ministros, uno colorado, uno del PLRA y uno independiente, como tiene que ser, como se hizo en los mejores tiempos de este proceso de recuperación democrática de este país”, afirmó.

“Ellos se nutren de delincuentes, de asesinos para sus equipos, como el caso de Jorge Bogarín, su jefe de campaña de operativo Ultranza, Vega”, dijo, refiriéndose al cartismo.

“Delincuente” y “narcoelemento”

Por otro lado, sobre los candidatos indicó: “Jorge Bogarín ya no tiene que estar ahí, el es un delincuente. El pidió temas de examen a la coordinadora de la escuela judicial. Él no puede estar porque cometió un delito contra la institucionalidad de la República”.

“En el caso de Rufinelli, representante de la iglesia católica y en esa representación, el Arzobispado debería tomar cartas en el asunto. La iglesia católica paraguaya no puede estar protegiendo a un narcoelemento como es César Rufinelli, en el Consejo de la Magistratura, avalando el quiebre del proceso democrático de Paraguay”, señaló.

En lo que respecta a los candidatos, el viernes pasado, lograron los puntos necesarios Emilio Camacho con 84,39 puntos, César Rosell con 79,14 puntos, Edgar Urbieta, Mirian Cristaldo y Jorge Bogarín. Mientras que María Franco y Carlos Aquino quedaron fuera por no alcanzar el mínimo de 70 puntos.