Desaparición de psicólogos: Sinadi exige al MEC recuperar rubros ante casos de abuso sexual

Directores y evaluadores se reunieron esta mañana con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para tratar el tema del abuso sexual en escuelas y colegios y cómo abordarlo. Desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), manifestaron que la desaparición de rubros por jubilación, de psicólogos, evaluadores, orientadores y profesores guías, hace casi imposible acompañar integralmente a los niños y adolescentes.

Por esta razón, exigen al titular del MEC, Nicolás Zárate, la recuperación de rubros de aquellos profesionales jubilados.

“Tomamos la determinación de pedir al ministro de Educación, Nicolás Zárate, que en forma urgente y en un plazo no mayor a una semana, solicite al Ministerio de Hacienda la devolución de rubros de psicólogos, evaluadores y orientadores que se jubilaron”, resaltó el titular de Sinadi, Miguel Marecos.

Comentó que de las 9.500 instituciones educativas existentes en el país, solo 250 a 300 de ellas cuenta con un psicólogo, lo que es insuficiente para atender a 1.500.000 estudiantes registrados en el sistema educativo público.

“Los directores estamos totalmente desprotegidos por la desidia del Ministerio de Educación de no recuperar los rubros (...) Hay miles de profesionales que de unos años atrás a hoy se jubilaron y Hacienda no devuelve (esos rubros), entonces, no hay más psicólogos en las instituciones”, destacó.

Marecos recordó que, sumada a la desaparición de rubros de profesionales jubilados, la cartera educativa, durante la administración de Eduardo Petta, llevó a todos los evaluadores y psicólogos a las aulas, con lo que las escuelas y colegios se quedaron sin personal técnico especializado.

“Qué tipo de contención y de seguimiento se puede hacer en las escuelas y colegios si queda a cargo de un director, que no es especialista en esa área, pero que hace un gran esfuerzo. O queda a cargo de un docente de matemáticas, que no es psicólogo ni evaluador”, cuestionó Marecos.

Cabe recordar que la directora general de Desarrollo Educativo del MEC, Zulma Morales, manifestó que entre las líneas de trabajo a desarrollar en los próximos meses figuran “las visitas de carácter aleatorio” en las escuelas y colegios. Sin embargo, esto no satisface del todo a directores y supervisores.