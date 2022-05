Nenecho promete comprar 10 camiones de recolección con dinero de entes deudores

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, no precisó el monto de lo recaudado hasta ahora, tras emplazar a instituciones públicas que adeudaban por el servicio de recolección de basura, a que paguen la deuda so pena de no retirar más sus residuos. Sin embargo, aseguró que el dinero será destinado a obras de infraestructura que están proyectando para la ciudad y a la compra de camiones para la Dirección de Servicios Urbanos.

Consultado sobre el precio de los camiones, Rodríguez indicó que oscilan los 200.000 dólares. Adelantó que se modificó el pliego de bases y condiciones que se tenía para la compra de camiones, puesto que tenían previsto adquirir 15 unidades, pero ahora pretenden sumar diez más. Comentó que quieren realizar el llamado a licitación este año.

Rodríguez emplazó meses atrás a las instituciones públicas a ponerse al día, avisando que ya no se recogerían sus bolsas con residuos, e hizo lo mismo a las empresas privadas. En el primer caso, logró que la mayoría de ellas iniciara trámites o realizara pagos. Detalló que las deudas del sector privado y el público suman G. 300.000 millones aproximadamente.

Al ser consultado sobre la publicación de quiénes son los deudores del sector privado, el intendente aseguró que la Ley 125/91, en su artículo 90, prohíbe que se hagan públicos los nombres de las empresas. Sin embargo, dijo que se alzará a la página web www.asuncion.gov.py la lista de cuentas catastrales de quienes están en mora.

Sobre los casos que se tenían pendientes con instituciones públicas, informó que la cuenta del Instituto de Previsión Social ya está judicializada, porque la previsional no pagó por el servicio de recolección de basuras. La deuda asciende a G. 24.000 millones.