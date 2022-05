Joven relata cómo escapó de un conductor de Bolt que la acosó y llevaba a otro destino

En Twitter, Marizza Hellman relató lo que tuvo que vivir el martes pasado, cuando solicitó un servicio en la plataforma de movilidad Bolt. Según contó, pidió un móvil en la zona de la avenida Artigas, con la intención de dirigirse a su casa.

Marizza comentó que desde un principio el servicio ya se presentaba cómo irregular, pues los datos registrados en la aplicación de la plataforma no coincidían con el automóvil y el conductor que llegaron al sitio donde ella se encontraba. En la imagen oficial de Bolt aparece un hombre identificado como Pedro, pero el que llegó -según la denuncia- era otra persona, un hombre de más edad que “Pedro”.

Sin embargo, indicó que por la premura que llevaba hizo caso omiso a estos detalles y decidió abordar el vehículo. En ese momento -según relató- empezó a vivir una situación de terror.

Presentía algo extraño

Una vez que subió al vehículo, el conductor, empezó a referirse ese dirigió a ella en varias ocasiones como “mi amor”. Por ese motivo, entró en “shock”, y decidió enviar su ubicación en tiempo real, mediante la aplicación WhatsApp, a un amigo, como resguardo de seguridad.

Narra también que el chofer se presentó al inicio del viaje como una persona con discapacidad auditiva, lo cual ella consideró una “estrategia” para que no le hiciera consultas sobre el viaje u otra cuestión. Esto llamó la atención de la denunciante.

“El señor me estaba anticipando que supuestamente era sordo y discapacitado (no le creí porque desde que me subí presentí algo extraño)”, señala en una parte de su denuncia pública.

Tuvo que lanzarse del auto

Marizza decidió comunicar lo que estaba viviendo a su madre, mediante mensajes de WhatsApp y luego vía llamada telefónica. Según se evidencia en una captura de la conversación, la joven indica que el conductor la dirigía a un destino desconocido.

La pasajera, cuenta, insistía sobre el tiempo que demoraría en llegar a destino y el conductor no respondía. Además, decidió eliminar el viaje del registro de Bolt, lo cual generó -según refirió- temor por lo que ello podría representar.

Fue entonces que la pasajera decidió lanzarse del vehículo con sus pertenencias, como una medida extrema.

Al caer al asfalto, Marizza fue auxiliada por otros hombres que circulaban por la zona en un vehículo y estos la llevaron hasta el lugar de trabajo de uno de ellos. Terminó con lesiones por haberse lanzado del auto en movimiento.

Policía no quiso tomar denuncia

La joven comentó que “Pedro”, el contacto que figuraba como conductor oficial de la plataforma la bloqueó en línea, por lo que ya no pudo tener más datos ni explicaciones acerca de porqué otra persona la buscó.

Asimismo, indicó que por el estado de shock en el que se encontraba no pudo realizar la denuncia en el momento. Sin embargo, fue hasta dos comisarías posteriormente.

Los agentes que la atendieron en ambas comisarías le indicaron que no podían tomarle la denuncia por no haberla realizado al sistema 911 al momento del episodio, conforme al relato.

Al respecto, la joven lamentó la falta de intervención policial ante estos casos. “Básicamente tenía que haber sido violada, drogada, secuestrada o descuartizada para que se haga algo, pero como según el oficial ‘NO ME PASÓ NADA’, entonces no mueven un dedo!”, agregó.

“Cometí un error”

Marizza en el final de su relato reflexionó sobre lo que le tocó vivir: “Cometí el error de acceder a subirme con un extraño, pero qué injusto vivir con miedo todo el tiempo, qué injusto tantas cosas; sólo quería llegar sana y a salvo a casa y tuve que pasar por todo eso para que hoy día pueda ir a contarles mi experiencia y pedirles que se cuiden. Eviten usar Bolt (o en todo caso si es urgente, pídanle a un amigo que les acompañe hasta la puerta de sus casas). Hoy estamos, mañana quién sabe”.