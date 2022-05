Sistema de radar para identificar aeronaves irregulares implicaría unos US$ 10 millones

El Ing. Félix Kanazawa, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), dijo esta tarde que la institución a su cargo no es la encargada de controlar el espacio aéreo, sino que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Indicó que se necesita todo un sistema de radares primarios fijos y móviles que implicaría una inversión de unos US$ 10 millones de dólares, con los que actualmente Paraguay no cuenta, por lo que no puede detectar aeronaves irregulares.