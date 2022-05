Nenecho pudo prohibir demolición de antiguo caserón de Asunción

El ministro de Cultura, Rubén Capdevila afirma que la Municipalidad de Asunción pudo prohibir a la empresa Petrosur la destrucción del antiguo edificio ubicado sobre Artigas y General Santo, conocido como Molino San Luis, para la instalación de una estación de servicio en su lugar. Aseveró que en ese sentido se habían pronunciado los técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y de la propia Comuna.

“Debió pararse cuando aparece un dictamen de los especialistas de patrimonio que dicen; recomendamos no demoler. Si no, no consultemos con los técnicos, tomemos nomás ya la decisión”, indicó Capdevila. El intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) firmó, sin embargo, la autorización para la demolición.

El jueves, luego que se conociera que la demolición del edificio había iniciado y con qué objetivo, ciudadanos y varias autoridades manifestaron su indignación en redes sociales. Ante esto, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) envió el viernes una notificación a los responsables de la obra, solicitándole su suspensión, bajo la posibilidad de un sumario administrativo y una sanción si no cumple con el requerimiento.

Cuestionamientos vía Twitter

Esta notificación, a su vez, fue cuestionada desde su cuenta de Twitter, por el jefe de gabinete de la Municipalidad, Federico Mora, que cuestionó que la SNC, en su dictamen previo a la demolición recomendaba que no sea destruido, pero señalaba que “no obra documentación relativa a la edificación, así como tampoco declaratoria de Bien de Valor Patrimonial”.

“No se entiende la postura de Cultura, su firma en el primer dictamen es contradictorio a notificación. Esto se hubiese evitado si de un principio le daba la atención necesaria a la situación del inmueble. Rompe seguridad jurídica y previsibilidad”, indicó Mora en su red social.

El mismo jefe de gabinete, había asumido que “efectivamente la sugerencia de Patrimonio de la Municipalidad de Asunción fue la no demolición. No obstante, al no estar catalogado por Cultura como patrimonio, siendo el órgano rector, jurídicamente no existe figura para impedir las acciones que el propietario considere”.

El criterio de Calpdevila, empero, es distinto. “Sí se puede prohibir (la demolición), incluso si (el inmueble) no está catalogado. No necesariamente un inmueble, por estar registrado, eso simplemente define su condición de valor patrimonial. Entonces estaríamos en un grave problema, porque la SNC tiene 15 años de vida y la ley se promulgó en 2016 (de protección de patrimonio cultural). Muchos edificios están sin esa protección”.

Fue el propietario, y no la Comuna, quien recurrió a la SNC

Así también el ministro recordó que la Ley Orgánica Municipal, “en su capítulo 3 establece que es su función proteger el patrimonio cultural e inventariar los sitios de valor patrimonial y ambiental. Cualquiera de las dos instituciones pudieron catalogar (al edificio en cuestión), pero no lo hicimos. Por las características arquitectónicas y por la valoración que tiene la propia comunidad sobre el valor que tiene el inmueble, se puede entender y amerita que antes de dictaminar por la demolición, debemos agotar todas las instancias”.

Capdevila contó que la Municipalidad no le pidió opinión respecto al edificio Molino San Luis, sino que el propietario recurrió a la SNC “y con esa respuesta que le dimos, él ya gestionó. Si se fijan en el dictamen de la Dirección de Patrimonio, los técnicos hacen alusión que los proyectistas presentaron solamente la nota del dictamen y no el expediente completo, porque en la respuesta que les damos, nosotros decimos que no tiene registro, pero consideramos que el inmueble es de valor patrimonial e instamos a preservar el inmueble. Y la Municipalidad de ratifica en eso”.

Ahora que la SNC notificó al propietario un pedido de no demoler el edificio, el ministro señaló que aún así la empresa puede no acatar, pero se expone a un sumario administrativo con una sanción financiera. Afirmó que nadie se acercó aún a conversar al respecto, pero espera que lo hagan.

Crear un Consejo de Patrimonio

Capdevila reconoció que en este caso “hubo vacíos” y que por ello “es el momento de sentarnos a hablar y planificar, no de twitear”. Dijo que acordó con el intendente Rodríguez una reunión para la semana entrante. Plantea avanzar hacia “la creación de un Consejo de Patrimonio Cultural de la ciudad de Asunción, por la complejidad que tiene la cuidad, que está con un desarrollo en estructuras de todo tipo”.

“Urge que nos sentemos, darles lugar a los técnicos especialistas, que cuando surjan expedientes controversiales, que la Municipalidad derive a la SNC para que acordemos una postura”, añadió el ministro. Contó que a nivel nacional la Secretaría trabaja con municipalidades y gobernaciones en la creación de consejos departamentales de protección de patrimonio cultural en el marco de la implementación de la Ley de Patrimonio.