Velázquez asegura que no se abrazará con HC tras las internas

“Yo no me voy abrazar con Horacio Cartes luego de las internas, porque él representa todo lo que nosotros estamos combatiendo, no solo Fuerza Republicana, sino todos los paraguayos de bien”, puntualizó Hugo Velázquez durante una conferencia de prensa llevada a cabo en un salón de esta ciudad.

El vicepresidente Velázquez estuvo acompañado por el precandidato a la Vicepresidencia por el movimiento Fuerza Republicana, Juan Manuel Brunetti, los ministros de Desarrollo Social y de Justicia, Mario Varela y Edgar Olmedo, y los diputados, Hugo Ibarra y Edgar Espínola, entre otras autoridades locales.

Hugo Velázquez inició su alocución indicando que todavía no inició su campaña proselitista porque están en una etapa de organización de las candidaturas de todos los departamentos del país. Al ser consultado si la situación se da por las especulaciones de que su campaña no está prendiendo como se esperaba, dijo que incluso antes de iniciar su campaña política ya está registrando un considerable aumento de popularidad y que una vez concretadas todas las plazas de diputaciones y senaduría, estarían teniendo los resultados esperados.

De la misma, fue consultado si el preacuerdo fallido de Itaipú con Brasil estaría tendiendo incidencia en su candidatura, dijo que en absoluto afecta a su persona en vistas a que, el hecho fue una conspiración contra el Gobierno Nacional en la cual le quisieron involucrar en la negociación del acta, cuando en realidad él estuvo llevando adelante la venta de la energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a una entidad del sector privado brasileño. Dijo que la propia investigación realizada por la comisión de investigación bicameral del Congreso constató que en ninguna de las negociaciones del acta estuvo involucrado y que el objetivo era tumbar al Gobierno de turno para que asuma la oposición o los liberales.

Sobre el punto, aseguró que no sabe quiénes fueron los que conspiraron contra el Gobierno, pero los responsables del hecho fueron el presidente de la ANDE de ese entonces, Pedro Ferreira, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni.

En otro punto, sobre las acusaciones de los referentes de Honor Colorado (HC), que actualmente se tiene un Estado fallido y que existe una fuerte persecución hacia colorados que no están en la misma línea política, dijo que este Gobierno triplicó la cantidad de obras que se hizo en la época de la presidencia de Horacio Cartes y que todo se hizo en el momento en que la economía mundial estaba pasando por su peor momento. A la vez, dijo que no existe ninguna persecución de funcionarios de otra línea política, pero sí reconoció que los que ocupan cargos de confianza y que no están en la misma línea política, están siendo reemplazados.

Por último, aseguró que después de las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), los auténticos colorados deben estar seguros de que todos estarán abrazados, pero que no compartirá escenario con Horacio Cartes, que es la cara visible de todo lo que actualmente afecta al país.

Para las 20:00 de este jueves se prevé la realización de un gran acto político en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, donde se realizará el lanzamiento de candidaturas departamentales. En el acto se prevé la presencia del presidente de la República Mario Abdo Benítez.