Fiscalización de planta de Troche: Petropar alega descalificó oferentes por “incumplir exigencias”

Petróleos Paraguayos (Petropar) salió a defender la adjudicación de la licitación para la “contratación del servicio de fiscalización de obras de instalación de nueva línea de molienda para la planta Mauricio José Troche”, que se otorgó a la empresa que presentó la oferta más cara.

Lea más: Petropar adjudicó la fiscalización de la planta de Troche a oferta más cara

El titular de la UOC de la institución, Rodrigo Irala, señaló que el llamado se otorgó a la empresa GM Ingeniería & Consultoría SRL, representada por Conrado Samudio, que propuso la oferta más cara de G. 3.450 millones, porque fue la única firma que cumplió con todas las exigencias de pliego y las leyes vigentes.

En este llamado, la estatal descalificó a tres participantes que propusieron precios más bajos y que son: Patco Ingeniería SRL (G. 3.050 millones), DCD Ingeniería SRL (G. 3.079 millones) y Fortex Corp, Sociedad Anónima (G. 3.250 millones).

Motivos de descalificación de cada empresa

Según el informe de evaluación del llamado, Patco Ingeniería fue descalificado del proceso porque incumplió en los requisitos mínimos exigidos en cuanto al personal propuesto para la ejecución de los servicios. Al igual que la firma adjudicada, Patco sí presentó el certificado de producto y empleo nacional (CPEN), que expide el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Lea más: Petropar paga un anticipo de US$ 5,7 millones a firma EISA, sumariada por DNCP

En el caso de DCD Ingeniería, de acuerdo con los documentos remitidos por el titular de la UOC de Petropar, no presentó formulario de oferta, siendo dicho documento de carácter sustancial, por lo que fue descalificado. Esta firma también presentó CPEN, según el informe.

En el caso de Fortex Corp, Irala señaló que no presentó el certificado CPEN, por lo que el monto de su oferta se le infló un 40% como está establecido en la ley 4558/11, explicó Irala. LEsto significa que a la oferta de esta empresa le sumaron US$ 1.300 millones más por lo que quedó como la oferta más cara durante la evaluación de las propuestas.

“El oferente no gestionó ante el MIC el certificado de origen o en este caso el empleo y la mano de obra nacional. Al no gestionar ante otro que sí gestionó y obtuvo este certificado, al oferente que no tiene se le aumenta en un 40% del precio de la oferta. Eso está en la ley y un decreto, que es para la aplicación del margen de preferencia hacia el apoyo y la producción nacional y la mano de obra nacional”, insistió Irala.

De esta forma, Fortex Corp quedó en último lugar en cuanto al precio y su oferta fue descalificada. Por esta razón terminaron adjudicando a GM Ingeniería & Consultoría SRL, que presentó la oferta más cara de la licitación.

Lea más: No hubo competencia en la licitación de Petropar

Obra de troche se otorgó a cuestionada empresa

Las obras del nuevo tren de molienda de Troche ya están avanzando desde comienzos de mayo, pese a que aún se encontraba pendiente el contrato de fiscalización. La obra se adjudicó a Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por G. 195.299 millones, firma que hoy está siendo sumariada por la DNCP, por anomalías en la ejecución de trabajos en el aeropuerto y obras de escuelas