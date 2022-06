Demolición de casona: Secretaría de Cultura recién intervino cuando caso fue público, según Nenecho

Un antiguo edificio que está ubicado sobre la avenida General Artigas y General Santos, donde funcionaba desde el siglo XX el Molino San Luis, estuvo a punto de ser demolido por los dueños para la construcción de una estación de servicio del emblema Petrosur.

La Municipalidad había aprobado un expediente para el arranque de obras, pero, tras las denuncias ciudadanas, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) inició de oficio el proceso para catalogar como patrimonio histórico el antiguo edificio. De esta forma se frenaron las tareas en el sitio.

En estos días circuló por las redes sociales y los diversos medios de comunicación la información de la aprobación por parte del municipio, para la demolición de un edificio patrimonial de la ciudad. En ese sentido cabe aclarar cuanto sigue (Abro hilo) — Nenecho Rodríguez (@nenechopy) June 1, 2022

Comuna dice que sugirió la no demolición

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, utilizó su cuenta de Twitter para aclarar el proceso jurídico que derivó en la aprobación de la demolición del edificio. Afirmó que en tres informes precedentes a las obras, incluido uno de la SNC, se mencionan que el edificio es parte del patrimonio cultural, pero que no había impedimento jurídico para que el propietario disponga del mismo para la demolición.

No obstante, manifestó que en el Departamento de Cultura de la Municipalidad se sugirió la no demolición del edificio. “Claramente la sugerencia del Departamento de Patrimonio Cultural (de la comuna) fue la NO DEMOLICIÓN (SIC)”, refiere en uno de los tuits.

En ese sentido, dio a entender que la responsabilidad de la demolición es de la Secretaría de Cultura. Además, señaló que recién cuando el caso tomó estado público, la SNC intervino y decidió frenar las obras. “Cabe resaltar que recién cuando el hecho tomó conocimiento público a través de los medios de comunicación, la Secretaría Nacional de Cultura toma postura y se manifiesta sobre el tema”, expresó.

Patrimonio cultural

El proceso de catalogación fue anunciado el pasado 30 de mayo y está en pleno curso. Desde la SNC indicaron que las tareas podrían llevar meses, ya que se debe realizar un estudio previo en el sitio, que incluye un relevamiento de datos.