Emblemas insisten en subir carburantes, pero no dicen desde cuándo

Desde la Distribuidora de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar) reafirman que “lamentablemente están dadas las condiciones para un ajuste hacia arriba” en los precios de los combustibles, lo que representará otro golpe al bolsillo de la ciudadanía. Empero, ningún emblema se anima a remarcar sus valores hasta ahora ni tampoco informan desde cuándo subirán los precios.

En principio los importadores señalaron que el aumento podría darse desde hoy, pero finalmente nadie confirmó ayer que esto se dé. En un recorrido de ABC por los diferentes servicentros se pudo corroborar que ninguno se está preparando para remarcar los precios desde la fecha. “Todavía no nos dieron instrucciones de una suba”, fue la respuesta que dieron todos los responsables de las estaciones que visitamos.

Este nuevo aumento se viene anunciando desde hace dos semanas, pero nadie se anima a “tirar la primera piedra”, tras las críticas de varios técnicos que señalan que no se justifica un nuevo aumento. Petropar ya anunció no tocará sus valores al menos hasta el 15 de junio. Ayer nuevamente consultamos a los representantes de los emblemas de Copetrol y Shell, que lideran el mercado, pero no tuvimos respuestas.

Suba de G. 1.000 a G. 1.200

Pero desde la gerencia de la Dicapar, ejercida por Guillermo Parra, refirieron que este nuevo incremento se dará ante los precios de los derivados del petróleo, como el gasoil y las naftas a nivel mundial, ya que, según especificó Parra, todos presentan aumentos importantes, incluso del alcohol.

Asimismo, el gerente indicó que el sector privado estaba absorbiendo tales incrementos para no variar los precios al público, sin embargo ahora calificó que la situación ya es insostenible y por ello se presentarían modificaciones en los precios, que podrían rondar entre 1.000 y 1.200 guaraníes en el litro, según cada emblema y la competencia entre ellos.

De igual manera, Parra manifestó que este ya era un problema que se iba posponiendo, pero si es que efectivamente se da un nuevo aumento, ya sería el último en un lapso de entre 6 y 8 meses, con la probabilidad que luego de tal tiempo, se registren nuevamente bajas en los precios. “Estamos recibiendo el gasoil más caro en la historia del Paraguay”, refirió.

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), había señalado el lunes último que los emblemas privados reajustarían los precios de los combustibles desde hoy miércoles y que el monto del aumento dependerá de cada emblema. Ayer se le consultó de nuevo si esto se daría y resaltó que aún no se sabía.