Sarah está “casi segura” que Tabesa nunca le facturó nada, dice abogado

1. No compró cigarrillos

Ovelar señaló ayer que tras la filtración del informe financiero obrante en la fiscalía y en el cual se menciona a Sarah Cartes (hermana de Horacio Cartes) como una de las clientes de Tabesa entre los años 2017 y 2021, habló con ella y la misma le dijo que no recuerda que la tabacalera le haya emitido alguna vez una factura. “Ella me dice: Pedro, yo no recuerdo, estoy casi segura de que Tabesa nunca me facturó nada a mí. Al contrario, yo soy la que (le) factura a Tabesa”, relató el profesional.

El abogado aseguró que la hermana del principal accionista de la mencionada tabacalera igualmente desmintió la compra de cigarrillos en algún momento porque ella no se dedica a esa actividad. “Si Tabesa le factura a Sarah debió pagarle ese monto, no tiene sentido esa conclusión de Seprelad”, dijo en otro momento. Ovelar cuestionó el informe financiero obrante en la fiscalía y dijo que

en la construcción lógica no tiene sentido. “Es que se quiere dar a entender que (Tabesa) vende una gran cantidad y no se tiene a quién endilgarle la venta entonces hay que utilizarle únicamente a Sara, hay que utilizar a Unicanal y a CECON. Dan a entender que se les vendieron cigarrillos, eso es lo que está mal”, expresó. Días antes voceros del grupo practicaron diversas explicaciones sobre lo ocurrido.

2. Un error puede existir

El abogado también habló ayer sobre la posibilidad de un error. Dijo que la facturación de Tabesa y el volumen de información que hay es realmente importante.

“Los errores pueden existir.

Yo te aseguro que trabajo mucho en materia tributaria y en sumarios de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). Los errores existen, pero están los errores que tienen por finalidad evadir impuestos y están los errores que son simplemente por omisión o malos cálculos que luego no tienen una sanción ni administrativa. No constituye falta ni infracción tributaria o están los errores que sí tienen esa incidencia”, dijo el abogado.

Ovelar señaló que lo que no se puede concluir es que esta facturación indica lavado. “¿Esta facturación indica un ilícito?, no se puede concluir eso aún y eso es lo que yo cuestiono mucho. Eso lo que yo cuestiono”, dijo el abogado.

Expresó que ahora recién el Ministerio Público recibió el informe y dijo que la investigación está en un etapa incipiente. Añadió que ni ellos aún accedieron al documento oficial y que ya lo solicitaron a la Fiscalía.

3. Sin suficiencia

El abogado del Grupo Cartes, Pedro Ovelar, dijo que el informe remitido a la fiscalía carece de suficiencia para concluir en las hipótesis y conjeturas a las que arriba. “No estoy de acuerdo en que hechos completamente lícitos se pongan en duda como si fueran un ilícito. Prestar dinero dentro del mismo grupo a otra empresa, decir que eso es lavado, o decir que de por sí remitir dinero al exterior ya es lavado de dinero, no es correcto”, indicó el profesional sobre la hipótesis descripta en el documento.

4. Amerita investigación

El representante legal del Grupo Cartes, Pedro Ovelar, quien años atrás ejerció como agente del Ministerio Público, señaló que amerita una investigación de todos los datos mencionados en el informe financiero de inteligencia remitido por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. “Hay una denuncia, un proceso, mérito suficiente. Ahora, si me preguntás como fiscal, no puedo adelantar ninguna posición y necesito evaluar y pedir más información”, respondió al preguntársele su postura como exagente fiscal.

5. Facilitarán facturas

Ovelar igualmente aseguró que Tabesa facilitará todas las facturas relacionadas en el informe. “Vamos a transparentar todas las operaciones que pusieron en duda desde la Seprelad y de esa manera echar por tierra cualquier conjetura o hipótesis que fue planteada en el informe de la Seprelad y que se replica en los diferentes medios de prensa”, dijo.

Señaló que desde la noche del lunes último comenzaron a salir algunos comprobantes, específicamente de Cementos Concepción SAE (CECON). “A mí me parece importantísimo eso, yo no estoy en desacuerdo para nada. No es una cuestión confidencial, más allá de la cuestión jurídica a mí me parece importante también la imagen de un líder político que está pugnando por un cargo importante en el Partido Colorado”, agregó.

6. No viaja por recomendación

El abogado Pedro Ovelar, al consultársele sobre la versión de que el expresidente no puede salir del país, dijo que por indicación suya no sale al exterior hasta que la causa del Lava Jato en el Brasil no se termine. “Yo no confío en las autoridades brasileñas del Lava Jato y de la Policía Federal. No confío. Ellos le hacen tener hijos a sus causas a su antojo, de un mismo hecho te hacen tener tres o cuatro procesos”, señaló.

Agregó que mientras “el Supremo Tribunal de Brasil no confirme la nulidad... yo no le aconsejo, porque solamente basta que un fiscal y un juez, acorde a lo que ellos quieren, saque una orden de aprehensión cuando él esté aterrizando en Miami... entonces no hay garantías en este momento”, argumentó.

Según Ovelar, Cartes sí puede viajar, pero que “no le conviene, porque hay una serie de actores que tienen muchísimos intereses que pueden forzar, así como forzaron desde Paraguay, la formación de esa causa (Lava Jato) en Brasil”.

Igualmente aclaró el abogado Ovelar que es falso que al empresario tabacalero le hayan revocado la visa para ingresar a los Estados Unidos.

7. Causa abierta

El abogado del conglomerado Cartes aseguró que existe una investigación abierta en el Ministerio Público contra el expresidente Horacio Cartes. Esta causa está caratulada como “personas innominadas s/ contrabando y lavado de dinero”, según informó.

Según Ovelar, los fiscales asignados son Liliana Alcaraz y Omar Legal, quienes ya han solicitado informes a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y a la Contraloría General de la República (CGR).