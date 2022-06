Políticas de hechos consumados para tarifa de Itaipú beneficia al Brasil, advierten

Ya estamos en junio pero la binacional Itaipú no tiene aún definida su tarifa 2022, pero impulsa la propuesta de que cada Alta Parte abone por el precio que considere, para supuestamente luego ajustar las cuentas, señala la Campaña Itaipú ñane mba’e.

Agrega que Paraguay sigue pagando 22,60 US$/kW-mes, pero Brasil está pagando solo 18,95 US$/kW-mes, habiendo definido unilateralmente a través de sus órganos internos una tarifa más baja para su país. “Lo que sigue avanzando es una política de hechos consumados en función a los intereses extranjeros de Brasil, con la anuencia de Mario Abdo, quien celebró feliz esta entrega”, acorde al manifiesto de la Campaña Itaipú ñane mba’e.

Los mandatarios solo resaltaron el puente y minimizaron seguir sin tarifa definida y sin negociaciones oficiales. “No hubo ninguna conversación en profundidad y ningún acuerdo sobre los temas centrales, oficialmente pendientes. La entrega sigue, y Mario Abdo calla”, lamentaron desde Itaipú Ñane mba’e.

Sin estrategia y con cambio de discursos

Al respecto, la Ing. Cecilia Vuyk, experta del sector, opinó que el gobierno de Mario Abdo sigue sin una estrategia en función de los intereses nacionales en Itaipú y responde a los intereses de Brasil. Añadió que el tema de la tarifa es parte de un rompecabezas, que sólo tendría sentido dependiendo de qué se va plantear para recuperar Itaipú para el desarrollo de toda la ciudadanía.

Señaló que se nota cambio de discurso, porque primero se habló de tarifa intermedia, después tarifa alta, luego intermedia de nuevo, lo que sólo muestra que las negociaciones reales avanzan “por debajo de la mesa” y en función a los intereses de los grupos de poder del gobierno, no a los intereses del país”, aseveró. Vuyk propone observar con lupa los puntos centrales: rever la toma de decisiones y el manejo del presupuesto de Itaipú, la binacionalidad; la libre comercialización de la energía, el problema territorial y los hechos de corrupción en la deuda.

Impacto, según Villate

Según el experto del sector energía, ingeniero Javier Villate, la reducción de la tarifa de Itaipú tendrá un impacto positivo en el bolsillo de la gente, de la industria e inclusive en las finanzas de la ANDE. “Solo al Fisco y a los inútiles ex funcionarios de la ANDE les conviene que no baje el precio de este insumo de la producción y de los hogares paraguayos”, expresó.

Al fisco no le conviene que baje porque tiene un hueco enorme en el presupuesto estatal que quieren rellenar, en este caso a través de una suerte de impuesto no legislado, encubierto dentro de la tarifa. Agrega que a los exfuncionarios de la ANDE, por su parte, no les conviene la reducción porque la eventual venta en un mercado competitivo del excedente podrá multiplicar los ingresos de la ANDE, algo que estos nunca se animaron porque siempre se beneficiaron con la cesión.