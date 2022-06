Menor dinamismo de obras y excesiva importación afectan a las cementeras

El alto volumen de ingreso de cemento importado y un menor dinamismo de las obras públicas están afectando a las empresas que producen este producto en el país, las cuáles son Yguazú Cementos y la Industria Nacional del Cemento (INC).

“Nosotros desde Yguazú Cementos estamos preocupados por nuestro nivel de ventas y por el ingreso en volúmenes altos de cemento importado. Se trata de importaciones legales a través de las licencias que autoriza el MIC. El tema es que afectan y fuerte a los productores locales. Son muchos los importadores, está bastante atomizado”, expresó el gerente general de Yguazú Cementos, Andrés Wardle.

Indicó además que tanto Yguazú como la INC están “produciendo muy bien” y que por eso “no hace falta que se habilite tanta importación”. Sin embargo, se sabe que el consumo local no puede depender de la INC, ya que la estatal no produce lo que debería (90.000 bolsas por día) y sus fábricas Vallemí y Villeta registran constantes paros, por lo que la semana pasada estaba entregando poco cemento.

“Estamos con stocks históricos en Yguazú y nos preocupa porque en caso de no revertirse tendremos que tomar alguna medida”, expresó Wardle.

También quisimos hablar con el presidente de la INC, Ernesto Benítez, para consultarle en qué medida se ve afectada la empresa pública por esta situación, pero no tuvimos respuestas. Fuentes extraoficiales de la cementera pública señalaron que actualmente se está despachando poco cemento por la escasa producción.

Demanda de cemento

Se le consultó a Wardle sobre la demanda de cemento en el país y dijo que si bien no hay datos oficiales, estima que el consumo mensual actual es de aproximadamente 110.000/115.000 toneladas. “Nuestra capacidad es de aproximadamente 55.000 toneladas y sin problema la INC podría entregar 42.000/45.000 toneladas. Con esos números no deberían ser necesarias más de aproximadamente 20.000 toneladas de producto importado, pero entre enero y marzo ingresó un promedio de 48.000 tn. No hay datos de abril y mayo”, expresó.

Además, dijo que la caída de la inversión en obras por parte del Estado también está afectando a las ventas. “Esa caída de la inversión en obras la relacionamos con los atrasos que nos comentan que hay en los pagos de certificados por parte del MOPC. También la inversión privada tiene una menor demanda. Asimismo, los consumidores, por impacto de la inflación, postergan proyectos de construcción de casas y ampliaciones o refacciones indicó”.

Deuda de US$ 380 millones

Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) indicó que la caída de las ventas de cemento se dio justamente por una disminución de la inversión en obras, situación que también está generando un alto nivel de desempleo.

En este sentido, señaló que preocupan la baja cantidad de licitaciones que se tiene actualmente, el aumento inflación, el incremento de las tasas de los bancos y la deuda acumulada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las contratistas, que ya llega a cerca de US$ 380 millones. Indicó que gran parte de los certificados pendientes de pagos las empresas cedieron a los bancos, para que las firmas puedan cobrar (sistema conocido como factoraje). “Se le traslada el derecho de cobro a los bancos y estos adelantan el pago a las empresas con el descuento de una tasa”, expresó.

Manifestó que están esperando la aprobación de dos créditos programáticos en el Congreso, por US$ 240 millones, para que se salde una buena parte de los compromisos pendientes.

MIC alega que limita, pero 85 firmas importan cemento

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que actualmente limita la importación de cemento en el país, pero a la vez informó que en este momento 85 firmas están habilitadas para ingresar dicho producto al país, entre las cuáles figura Cementos Concepción (Cecon), de Horacio Cartes.

El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, informó a este diario que son 85 las empresas habilitadas por el MIC para importar cemento y que la cantidad ingresada efectivamente varía mucho. Señaló que en mayo las diferentes empresas ingresaron al país 32.572 toneladas del producto, que se traducen en más de 651.000 bolsas de 50 kilogramos.

“La cantidad importada varía mucho porque está en función a lo que pueden proveerles las cementeras de la región (a las importadoras locales), que deben preparar el producto exclusivo para Paraguay, en base a nuestras normas y con la certificación INTN”, expresó Mancuello.

Acotó además que una empresa puede tener un determinado volumen autorizado para importar, pero que no lo trae de una vez, sino que lo va ingresando según la necesidad. “Nuestra licencia es un requisito previo exigido por Aduanas para despachar. En puridad, lo que es relevante, es cuántas operaciones de importación son realizadas por Aduanas”, dijo cuando se le preguntó respecto a la cantidad de cemento que trae cada empresa.

Cuando se le preguntó si se aumentó la cantidad de permisos para importar respondió que no y que “en realidad disminuyó y tenemos muchos pedidos de importación en espera”.

Mancuello considera que la caída de las ventas de las cementeras locales se está dando por el desplome de la demanda. “Lo que pasa es que la demanda cayó y con ello, las ventas. Cayó la inversión pública en obras y las deudas (a las constructoras) también. La importación del cemento se está limitando luego, el problema de fondo es la caída de la demanda y en menor medida la deuda que el MOPC mantiene con las contratistas. Las obras privadas también están ralentizadas”, expresó.

Obras privadas no cayeron

Raul Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), sostiene sin embargo que las inversiones privadas en obras no cayeron y que este año están teniendo un récord de cantidad de planos habilitados por la Municipalidad de Asunción. Dijo que el problema actual es que hay una lentitud en cuanto a las ventas de las unidades construidas.