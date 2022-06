Caso Morgan: ratifican arresto domiciliario del procesado René Olmedo

El Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital rechazó el recurso planteado por la defensa y confirmó el Auto Interlocutorio N° 444 del 19 de mayo de 2022, por el que el juez Julián López no hizo lugar al pedido de permiso para trabajar y asistir a la universidad, solicitado por el abogado Benjamín Pérez en representación de René Pablo Olmedo Appleyard, procesado por lesión grave en el caso Morgan.

En mayoría los camaristas Benítez Faría y Arnaldo Fleitas concluyeron que la investigación es incipiente, por lo que el resguardo del procesado en su domicilio resulta necesaria a los efectos de evitar un peligro de fuga u obstrucción al presente proceso penal.

Además, recuerdan que fue la propia defensa la que solicitó al Juzgado de Garantías el arresto domiciliario, pero ahora se siente agraviada por la resolución adoptada por el magistrado Julián López, quien no hizo lugar al pedido de permiso para que Olmedo Appleyard pueda ir a trabajar y acudir a la universidad.

El camarista José Agustín Fernández votó en disidencia por admitir la apelación planteada por la defensa y otorgar los permisos para concurrir a su lugar de trabajo y a participar de las clases presenciales en la universidad, con control aleatorio de la Policía Nacional, sin que esta decisión implique aún la libertad total del procesado.

Procesado por agresión en Morgan estuvo preso en Emboscada

Al presentar la imputación por lesión grave la fiscala Natalia Cacavelos había solicitado la prisión preventiva de René Olmedo, considerando que el hecho punible tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel. El Juzgado de Garantías dictó dicha medida cautelar, que el procesado cumplió en la cárcel de Emboscada, desde el 16 de marzo hasta el 23 de ese mismo mes.

En esa fecha el juez Julián López atendió el pedido de la defensa de Olmedo Appleyard, revocó la prisión preventiva y ordenó su arresto domiciliario, con control permanente de la Policía Nacional. Además el procesado tiene prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado.

El magistrado impuso también una fianza personal de los padres del procesado, por G. 500 millones cada uno, es decir, G. 1.000 millones en total; y una fianza real de G. 2.000 millones sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Luque que está a nombre de Juan Gabriel Appleyard.

Agresión con una copa en la discoteca Morgan

El pasado 6 de marzo, Nara Ledesma denunció en sus redes sociales que fue víctima de una agresión cuando estaba en la discoteca Morgan. Según relató en Twitter, un joven de nombre René Olmedo, le lanzó una copa de vidrio a la cabeza, la que se rompió y le ocasionó un corte en la frente. El Ministerio Público tomó intervención y procesó Olmedo.

Luego de casis tres meses de la agresión que sufrió el pasado 27 de mayo Nara Ledesma utilizó sus redes sociales para hablar de su situación actual. La víctima comentó que hasta la fecha Olmedo no mostró arrepentimiento del daño que le causó.

“Hoy hace 2 meses y 19 días de la cobarde agresión que sufrí por parte de René Olmedo, quien hasta ahora no se ha arrepentido de lo que hizo ni tampoco tiene ninguna intención de reparar el gran daño que me causó, donde me ocasionó el corte de una arteria poniendo en riesgo mi vida (sic)”, señaló la mujer.