Iglesia cuestiona al MEC por falta de gratuidad, equidad y calidad en la educación paraguaya

La Pastoral Educativa Católica de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) cuestionó mediante un comunicado las falencias del sistema educativo actual. Resaltó la falta de gratuidad, equidad y calidad educativa, además de un bajo acceso a la tecnología y un currículo desfasado. Esto fue en el marco del Día de la Educación Católica, celebrado este 7 de junio.

El obispo apostólico del Vicariato del Chaco y responsable de Educación de la Pastoral Educativa Católica de la CEP, monseñor Gabriel Escobar, dijo en conferencia de prensa que “la Iglesia trabaja denodadamente para la Justicia y así prevenir la delincuencia e instalar la cultura de la legalidad, en una sociedad caracterizada por el relativismo, donde todo da igual”.

Lea más: Educación Integral de la Sexualidad tiene un enfoque inadecuado, según Iglesia Católica

Escobar destacó que los docentes están poco capacitados para enfrentar las exigencias actuales. Agregó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) debe apostar a la comunidad educativa y no a la “comunidad del aprendizaje”. “Apostar por la comunidad educativa, apostar por la excelencia de los educadores y eso tenemos que asegurar algo básico, que es ese sueldo mínimo”, enfatizó.

“Nuevas experiencias educativas”

De acuerdo al responsable de la Pastoral Educativa, el MEC no llegó a implementar lo establecido en la Ley General de Educación en lo relacionado a comunidades educativas, aunque “las cosas que se escriben, se tiene que tener la capacidad de implementar y vivir”.

Monseñor afirmó que en el marco de nuevas experiencias educativas, como el proceso de Transformación Educativa, se debe asegurar la integridad del ser humano. “No traer antivalores, no querer traer cosas de Europa. No porque sea de Europa todo es mejor (...) Fijémonos en los países de Sudamérica, aquellos lugares donde me parece que las transformación educativa le abrió las puertas a ciertas ideas revolucionarias, queriendo sacar a Dios del centro”, expresó.

Lea más: Obispos aprueban “manual” sobre educación sexual, dirigido a padres, docentes y alumnos

Escobar indicó que la formación de niños y jóvenes debe estar plasmada en un proyecto educativo visionario, centrado en Jesús y fundamentado en los valores evangélicos, como el amor, la paz, la verdad y la justicia.