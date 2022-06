“Nenecho” culpa a Essap por mal estado de calles

Muchas de las calles de Asunción se encuentran en pésimo estado por los enormes baches. Esta situación convierte estas vías en intransitables para los automovilistas.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, indicó esta mañana que esta situación se da en la mayoría de los casos por colapso del desagüe cloacal y a causa de caños rotos de la Essap.

“Mientras el presidente de Essap no se ponga los pantalones y ordene a sus cuadrillas salir a hacer los trabajos, vamos a seguir con los inconvenientes”, sostuvo.

Mala intención desde Essap

Nenecho, en ese sentido, señaló que existe una mala intención desde la Essap, cuyo titular es Natalicio Chase, por un trasfondo político en el marco de las elecciones generales del 2023.

“Él siempre decía que Nenecho se acuerda en épocas de elecciones que tenemos este inconveniente. En épocas de elecciones, ellos hacen brazos caídos y a mí ya no me joden”, sostuvo.

“Cuando fui a las internas, empezaron los problemas. Cuando asumí recién (tras Mario Ferreiro) se reparaban las calles y muchos dicen que es porque estaba en campaña. No estaba en campaña, sino que la Essap me ayudaba justamente cuando no era candidato”, agregó.

Comentó, asimismo, que reportaron alrededor de 400 reclamos a la Essap mediante una aplicación digital, entre caños rotos y colapso de desagües, y ninguno fue atendido.

Avenida Artigas, en pésimo estado

Sobre la situación de la avenida General Artigas, que se encuentra en pésimo estado, indicó que la Comuna no puede intervenir debido a que dicha vía está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Comentó que para la construcción del Corredor Vial Botánico, la Comuna transfirió mediante un convenio de compromiso y la avenida Artigas pasó a manos del MOPC. “No puedo meter ningún alfiler en esa avenida porque me van a acusar de malversación”, expresó.

Agregó que se reunió con el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, y este le informó que están en búsqueda de recursos para financiar obras sobre dicha avenida.

Recolección de basuras

El jefe comunal, por otra parte, reconoció que existe un retraso en la recolección de residuos en algunos puntos de Asunción.

Justificó que tal situación se da por la falta de disponibilidad de los camiones recolectores. “Necesitamos 45 y tenemos 23, pero aún así no se deja de recolectar. Malabarismo estoy haciendo”, manifestó.