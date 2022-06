Solo por el puente a Chaco’i el MOPC debe US$ 38 millones a los bancos

El MOPC ya está adeudando US$ 38 millones a la banca local solo por la obra del puente que unirá Asunción con Chaco’i. La cartera no tiene recursos para el plan, por lo que la contratista cedió los certificados pendientes de pagos a diferentes entidades. Este año la cartera no pagó nada de esta deuda, por lo que los trabajos pueden verse afectados.