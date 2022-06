Seprelad sobre avión iraní: “Cuando hay situaciones que puedan alertar a nuestro sistema, hay monitoreo”

Un avión de carga iraní que operaba bajo bandera de Venezuela fue retenido el sábado pasado en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. Algunos miembros de la tripulación son considerados como “terroristas” por el Gobierno de los Estados Unidos.

La aeronave, antes de su llegada a suelo argentino, había arribado al aeropuerto Guaraní de Minga Guazú el 13 de mayo pasado y partió hacia Aruba luego de tres días.

Según indican desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el avión iraní llegó a nuestro país para supuestamente trasladar una carga de cigarrillos de la Tabacalera del Este SA (Tabesa) hasta Aruba, considerado un punto objetivo para el contrabando del producto hacia el Caribe.

Grupo de contrabandistas

En la factura sobre dicha operación comercial figura Tabacos USA, propiedad del Grupo Cartes, como comprador de la carga de Tabesa que fue transportada por el avión iraní.

Como consignataria de la compra, según la factura, figura Tabacal Free Zone UV de Aruba, que sería el comprador final de la carga.

Tabacal Free Zone UV tiene como presidenta a Izaira Marie Mansur, quien, de acuerdo a informes a los que tuvimos acceso, es miembro de la familia Mansur, de origen libanés que es propietaria de “Al Mansur Holdings” y que fue señalada en varias oportunidades por sus vínculos con el contrabando, narcotráfico y lavado de dinero.

Seprelad, “en monitoreo”

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, fue consultada sobre si esta institución estaría indagando las actividades comerciales del avión iraní en nuestro país, a lo que respondió que “cuando surgen situaciones que puedan alertar a nuestro sistema económico, siempre se hace un monitoreo”.

Así también, indicó que “siempre que surjan situaciones que puedan colaborar con investigaciones abiertas o en curso de abrirse, nosotros lo hacemos”.

Pereira, no obstante, no reveló si existe una investigación abierta en Seprelad sobre la actividad comercial del polémico avión iraní en nuestro país. Alegó que por razones legales no puede -en caso de que exista- siquiera dar información sobre una pesquisa.

Red montada por Cartes

Un informe de inteligencia, que obra en la Fiscalía, revela que el expresidente Horacio Cartes montó junto a su grupo comercial un presunto esquema de lavado de dinero.

Según la investigación, Cartes utilizaría el mismo sistema de compra y ventas entre sus empresas, como se dio en en este caso entre Tabesa y Tabacos USA, para poder lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.