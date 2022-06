Conflicto por rendición de cuentas en colegio de Caacupé

La representante docente del colegio Dr. Raúl Peña de Caacupé, Mirna Noguera, acusó a la directora de la institución, María Josefina Guillén, de no rendir cuentas del primer desembolso en concepto de gratuidad que realizara el MEDC y que supera los G. 38.000.000. La denuncia es irresponsable, afirma la directora, quien asevera que recibieron tarde el dinero y aún no se usó en su totalidad, por lo que no corresponde aún la rendición de cuentas.