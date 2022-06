Petta dice que no le ofrecieron ser interventor del Guairá: “No hay ninguna propuesta”

Pese al rechazo reiterado por parte del cartismo, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el miércoles pasado la intervención de la Gobernación del Guairá, administrada por Juan Carlos Vera (ANR, cartista). Serios indicios señalan un presunto desvío de fondos COVID-19 por unos US$ 2 millones.

De acuerdo a fuentes, en el Congreso se propuso como candidato a interventor al exministro de Educación y exsenador Eduardo Petta.

En conversación con ABC Cardinal, Petta señaló esta mañana que -hasta el momento- no recibió ningún ofrecimiento formal para dicho cargo. Incluso, indicó que ni desde el Ejecutivo ni desde el Congreso se comunicaron con él. “No hay ninguna propuesta. Creo que en Congreso se mencionó, pero nadie me habló y no sé absolutamente nada”, mencionó.

Fue consultado si estaría dispuesto a asumir eventualmente como interventor, en caso de que surja una propuesta desde el Gobierno, a lo que respondió:

“No sé, tengo que hablar con la gente y el Presidente (Mario Abdo). No creo”, fue su respuesta cuando fue consultado si estaría dispuesto a asumir eventualmente como interventor, en caso de que surja una propuesta desde el Gobierno.

Petta, al Senado

El exministro de Educación, por otra parte, confirmó que se postulará para una banca en la Cámara de Senadores en el marco de las elecciones generales 2023.

Reveló que su candidatura se dará dentro de un movimiento interno del Partido Colorado denominado “Educación Primero”, que fue inscripto el 31 de enero pasado y está conformado por educadores, exdirectores y ex supervisores departamentales. “Surgió una propuesta desde el movimiento llamado Educación Primero. Luego surge como movimiento electoral. Me asignaron ser el número 1 de la lista al Senado”, comentó.

“Planteamos que el caciquismo tenemos que sacar y que sea el equipo que tome las decisiones. Se conformó un grupo de personas que hoy son miles que están con una propuesta legislativa”, agregó.

Petta deberá enfrentarse a los demás aspirantes colorados al Senado el próximo 18 de diciembre en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).