¿Qué encontraron en el celular del piloto iraní?

En el vecino país las investigaciones contra Gholamreza Ghasemi ya están más avanzadas, mientras en Paraguay recién hoy el Gobierno anunció una denuncia y se asignó una fiscala del caso. Hoy medios argentinos informaron que en medio del análisis del celular del hombre, los investigadores encontraron fotos sospechosas.

Aunque aún no se difundieron las imágenes, entre las evidencias habría fotos en las que se lo ve mucho más joven, como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds iraní, hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí, informó Página 12 de Argentina.

Cabe recordar que los celulares de todos los tripulantes fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscala Cecilia Incardona. Los investigadores ya reportaron a ambas autoridades el hallazgo de esas imágenes, sin embargo, todavía no están seguros de una traducción fidedigna debido a que no consiguen un traductor certificado del idioma farsi, de Irán.

No obstante, es probable que se aleguen que son fotos muy viejas y que no fueron tomadas en Argentina, por lo cual no se sabe si podrán ser utilizadas como evidencia en la investigación.

Ghasemi está siendo señalado como presunto miembro de Al Quds, ala de la Guardia Revolucionaria de Irán, agrupación considerada como terrorista por los Estados Unidos, de acuerdo a un informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. En el vecino país, están investigando la posible preparación de un acto de terrorismo, o su eventual financiamiento y organización.