Secreto bancario: votación en el Senado sería este jueves

El jueves, en el Senado será tratado el proyecto que busca modificar la ley orgánica del BCP para disponer que las entidades financieras emitan informes a pedido del Congreso, según afirmó el senador Stephan Rasmussen.

Según indicó, los retrasos en el tratamiento de la modificación responden a las inquietudes planteadas desde varios sectores sobre la utilización de “secretos bancarios” de forma irregular por los legisladores. “Se estaba trabajando en la redacción para que esa información no pueda ser mal utilizada por cualquier legislador”, dijo a ABC Cardinal.

Asimismo, comentó que las principales discrepancias sobre el proyecto se dieron en la redacción, entre la Comisión de Legislación y la Comisión de Asuntos Constitucionales.

¿Por qué piden modificar la ley del BCP?

La iniciativa de modificar la ley orgánica del BCP para evitar el “secretismo” surgió tras el envío de un informe relacionado a las operaciones bancarias realizadas en Paraguay por Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero. En el documento, numerosos datos fueron “tachados”.

El BCP justificó la “censura” en su informe amparado en la ley vigente, que en el artículo 7, inciso e), en su última parte, señala que el BCP “testará la información de terceros contenidos en los informes solicitados”.

Sobre el punto, el senador Rasmussen manifestó que esta acción del banco fue totalmente errada. “Yo creo que fue un error del Banco Central responder en la forma que respondió. No se puede responder a otro Poder del Estado tachando. Sí hay que tener cuidado en cómo se entrega la información y que no se use para extorsionar a los ciudadanos”, acotó.

De igual forma, coincidió en que es necesario un control a la información a la que accederá la Comisión Bicameral para evitar el uso irregular de datos. “Hay que ver hasta dónde es el ámbito investigativo jurisdiccional del Congreso, porque la Constitución es muy clara”, subrayó.

¿Qué dice la ley orgánica del BCP sobre el “secreto bancario?

En su artículo N° 6, la ley orgánica del BCP establece el “secreto bancario” que, según reza la normativa, hace que “las informaciones, los datos y documentos de terceros que obren en poder del Banco Central del Paraguay, en virtud de sus funciones, son de carácter reservado, salvo que la ley disponga lo contrario”.

En consiguiente, en el artículo N° 7 se disponen las excepciones para que el banco brinde informes sobre sus clientes. “Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo anterior: a) Las estadísticas y otras informaciones que publique el Banco Central del Paraguay en ejercicio de sus funciones; b) Los informes que requiera la autoridad judicial competente en virtud de resolución firme dictada en juicio, en el que el afectado sea parte. Deberán adoptarse las medidas pertinentes que garanticen la reserva; c) Las informaciones que requiera la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones, y d) Las informaciones referentes a entidades de crédito que se hayan declarado, o que hayan sido declaradas judicialmente, en estado de insolvencia”, señala la ley.