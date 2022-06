Ratifican condena a Darío Messer, el “hermano del alma” de Cartes

El Tribunal Regional Federal de la Segunda Región (TRF-2) del Brasil ratificó la condena al “doleiro” Darío Messer ayer, miércoles. Sin embargo, la información fue dada a conocer este jueves por el sitio web del Grupo Globo.

El reporte precisa que esta dependencia judicial reconfirmó la condena de 13 años y cuatro meses de cárcel a Messer y que, sin embargo, anuló la multa de 4 millones de reales (unos US$ 800.000), que le habían sido impuestos en primera instancia. En la práctica, dice Globo, el “hermano del alma” de Cartes ya no deberá pagar multa alguna.

“La orden de detención de Messer fue emitida en mayo de 2018, junto con otros investigados en la Operación ‘Cambio Desligo’, pero permaneció prófugo hasta su detención en julio de 2019″, recuerda el sitio web brasileño. Cabe destacar que, de acuerdo a diversos documentos e investigaciones periodísticas, uno de los que le facilitó cientos de miles de dólares para permanecer prófugo fue Horacio Cartes.

Messer está con prisión domiciliaria desde abril de 2020 con tobillera electrónica porque las autoridades consideran que se encuentra dentro del grupo de riesgo por el covid. Deberá permanecer con ese régimen cerrado por lo menos hasta el 31 de julio de 2022, día en el que se cumplen tres años de hacerse efectiva su detención, dijo Globo. La defensa del “doleiro” no quiso dar declaraciones a la prensa.

Delación premiada

Messer acordó con las autoridades una delación premiada en agosto de 2020, lo que redujo su condena. Según los investigadores del vecino país, el hombre lideraba una sofisticada red de lavado de dinero transnacional que habría movido millones de dólares. Paraguay estaba en ese complejo esquema.

La Fiscalía brasileña sostiene que su actuación en esa elaborada red de lavado de activos fue esencial para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas, en un caso que salpica también al expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Cabe remarcar que Darío Messer y Horacio Cartes eran socios comerciales durante años: Messer fue el fundador de Cambios Amambay SRL, que más tarde se convertiría en Banco Amambay SA, una de las principales empresas del Grupo Cartes. La compañía se constituyó antes de que Horacio Cartes se diera por detenido en Tacumbú y antes incluso de abrir cuentas secretas en el HSBC de Suiza, mismo banco usado por Messer.

BNF, sin castigo

A finales del mes pasado, un Tribunal de Cuentas, segunda sala, hizo lugar a la acción promovida por el Banco Nacional de Fomento (BNF) contra una disposición del BCP de aplicar una multa de G. 10.665 millones a la institución, donde se encontraron fallas en el control antilavado en el caso de las cuentas que Messer tenía allí. Con este recurso, la entidad se salva de pagar la multa y tampoco hay castigo para responsables.

Las operaciones de Messer datan precisamente de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo, cuando era titular del BNF Carlos Pereira, hoy ministro del MUVH, y a cargo de la secretaría antilavado estaba Óscar Boidanich.

Si bien las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).