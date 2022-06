Kencho Rodríguez: “No le toqué; le dije que se saque los lentes para mirarle a los ojos”

Tras el polémico video en que se ve al senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez enfrentado con la abogada Michelle Betancour, este salió al paso para asegurar que no le tocó la cara. “No le toqué a la Michelle Betancour, no le toqué; le dije que se saque los lentes para mirarle a los ojos para detectar el odio que había en sus ojos. No le toqué”, insistió.