Cartistas politizan gestión de licencia de conducir y habilitación en Luque

Enrique Quintana (ANR cartista) fue electo por primera vez en octubre de 2021 como concejal municipal. Ahora es candidato a la presidencia de la seccional Nº 4 de Luque y desde hace meses utiliza la estructura de la Municipalidad de Luque, administrada por su amigo y correligionario el intendente también cartista, Carlos Echeverría.

“Kike” Quintana, diariamente, en nombre de la Municipalidad de Luque, hace entrega de donaciones, visita zonas de obras y participa de las actividades organizadas por la institución municipal buscando posicionar su imagen política y de esta manera fortalecer su campaña sobre su candidatura como aspirante a la titularidad de la seccional colorada.

Delivery de licencia y habilitación

Dos operadores políticos pertenecientes al equipo del concejal Quintana presumen en la red social Facebook la facilidad con la que gestionan licencias de conducir y habilitaciones vehiculares, en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Luque.

Los mismos fueron identificados como Rubén Darío Benítez Schmied, candidato a miembro titular de la seccional Nº 4, y Jorge Arzamendia, candidato a convencional.

“Seguimos sumando gestionando los registros de conducir y habilitación de vehículos de los ciudadanos y correligionarios con el futuro presidente en espera de la seccional Nº 4 de Luque Enrique Quintana, Jorge Arzamendia convencional e ingeniero Rubén Darío Benítez Schmied miembro titular de la seccional Nº 4 Luque”, dice la publicación hecha por Benítez Schmied y se adjunta la foto de ambos operadores junto al beneficiado.

En otra publicación aparecen en una fotografía nuevamente los mismos seccionaleros junto a una mujer y un hombre que recibieron víveres. “Seguimos sumando ayudando en las actividades de los ciudadanos y correligionarios. Muchas gracias a la Sra. Emy Rotela y familia por la confianza (…)”, dice la publicación.

Benítez Schmied y Arzamendia también aparecen en otras “entregas” de licencias de conducir, habilitaciones, medicamentos y hasta pañales.

“No estoy haciendo proselitismo”

Nos comunicamos con el concejal Enrique Quintana y el mismo dijo que efectivamente tanto Rubén Darío Benítez Schmied, candidato a miembro titular de la seccional Nº 4, y Jorge Arzamendia, candidato a convencional, son de su equipo y conocidos suyos. Le consultamos sobre el delivery de licencias de conducir y habilitación vehicular y esto fue lo que respondió.

“Yo les conozco a esos dos ciudadanos, pero desconozco lo que estás mencionando de que hacen esa gestión. Efectivamente trabajamos todos en la misma seccional”, dijo el edil.

También le preguntamos sobre su constante aparición en las actividades organizadas por la Municipalidad de Luque y aseguró que él es el principal gestor de varias actividades y que no es con la intención de obtener votos para ganar la titularidad de la seccional Nº 4.

“Yo fui el que gestioné esos cursos para que se puedan hacer en Luque, no es que la Municipalidad gestionó. Esas gestiones yo hago desde octubre que fui electo concejal (...) no es que estoy haciendo ahora que soy candidato nomás, mucho antes ya, desde el año 2020 vengo haciendo estas acciones como ciudadano común, luego en octubre como concejal seguimos haciendo en mayor medida. Lo que hace la Municipalidad es informar lo que hace un concejal, no estoy haciendo proselitismo con eso”, explicó Quintana.

Más politización en la Municipalidad de Luque

El concejal Enrique “Kike” Quintana, según las publicaciones del perfil de la Municipalidad de Luque en Facebook, días atrás entregó tres cámaras de seguridad a una institución educativa.

También visitó a un grupo de alumnas que participaban de un curso de “uñas esculpidas” promovida por la Secretaría de la Juventud de la Comuna luqueña. El seccionalero fue hasta el lugar “para brindar su apoyo en el mencionado curso”.

En el Día Nacional del Árbol fue a plantar árboles en algunas plazas públicas junto a funcionarios de la Municipalidad de Luque. También recorre las zonas donde se realizan obras viales en Luque, gestiona servicios de cedulación en los barrios, hace donaciones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque y organiza a través de la Comuna ferias de empleos de las cuales participa.

Asimismo, el multifacético concejal cartista entrega tarjetas a los adultos mayores beneficiados con el subsidio del Estado, participa en las reuniones con comisiones vecinales, es intermediario de las jornadas de servicios médicos que ofrece la Gobernación de Central para la ciudad de Luque, participa de entrega de certificados de los cursos que organiza la Municipalidad, entre otras actividades. Todo lo mencionado está publicado en la página de Facebook de la Comuna luqueña.

Abrazo con Cartes en horario laboral

En septiembre de 2021, antes de las elecciones municipales que se llevó a cabo en octubre de ese mismo año, Enrique Quintana dejó su oficina y en pleno horario laboral fue hasta la casa del exmandatario Horacio Cartes (ANR HC) para abrazarlo. Quintana dijo que estaba de vacaciones, sin embargo, accedimos a su registro de marcación del día de la visita.

En la visita, el actual concejal estuvo acompañado del condenado Rubén González Chaves (hijo del exsenador Óscar González Daher, fallecido), el intendente de Luque Carlos Echeverría, Santiago Peña, el ahora concejal municipal de Luque, Arnaldo Baeza, Ramón Servín funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y ex hombre fuerte de González Daher, entre otros.

Quintana, se desempeñaba como asistente de la Cámara de Diputados, donde años atrás se inició como mozo. Percibía un salario de G. 5.200.000. El mismo niega que ingresara en la función pública con la “ayuda” del exsenador fallecido Óscar González Daher, pero, nuestras fuentes dicen lo contrario.