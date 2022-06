Secreto bancario: “No podemos legislar pensando en los bandidos”, dice Arrúa

Arrúa insistió en que un congresista no puede tener un poder por el cual no va a responder, ya que podrá acceder a todos los datos de una persona. “Le va a poder pasar a quien quiera los datos y él no va a tener ninguna responsabilidad jurídica ni política, esa es la parte que me preocupa del proyecto”, expresó.

Dijo que, en caso de que exista sospecha de movimientos raros o de hechos delictivos, el expediente debe ser remitido al Ministerio Público, que ese debe ser el mecanismo.

La parlamentaria de PPQ enfatizó que se debe legislar con cautela y no para personas específicas.

“No podemos legislar pensando en los bandidos; tenemos que tener cautela cuando tratamos este tipo de cosas”, insistió.

Secreto Bancario-Artículo N° 6-Ley orgánica del BCP

“Las informaciones, los datos y documentos de terceros que obren en poder del Banco Central del Paraguay, en virtud de sus funciones, son de carácter reservado, salvo que la ley disponga lo contrario”.