Cómo se aplicaría el subsidio para transporte nocturno

El Viceministerio plantea que parte del subsidio a las empresas cubra el costo operativo para sostener algunos de los itinerarios de mayor cobertura para implementar el sistema de transporte público nocturno.

Sobre cómo se plantea este subsidio, dijo que “puede ser mediante pasaje o validaciones, o a través del kilometraje de las unidades”. “Ahora en ese mismo capítulo está la ecuación donde se demuestra que el pago es para cubrir el costo operativo. Cuando uno analiza la demanda diaria, la nocturna es 1.8% del total del día, prácticamente no hay nada y el sistema se soporta por la demanda. Así el sistema no es rentable”, refirió el ingeniero Juan Rolón.

Reestructuración de itinerarios

Ante las quejas por el sistema de transporte por parte de los usuarios, aseguró que una solución que plantean en el Viceministerio es reestructurar los itinerarios, además de un plan de establecer paradas de integración. Dijo: “Ya el Viceministerio dio el primer paso mediante una resolución estableciendo las paradas de integración. ¿Qué son las paradas de integración? Sobre la troncal uno puede llegar, bajarse a una parada física de integración y ahí abordar otro bus de la misma línea sin abonar de nuevo el pasaje, en una brecha de 120 minutos”.

Al preguntarle por qué aún no se implementa este sistema, argumentó que “faltan muchos instrumentos, hay todo un proceso burocrático, si se hacía hace un año atrás iba a ser un golazo, pero no sé hizo y eso no estoy en condiciones de responder”.

Aseguran que controlan reguladas

Sobre los controles ante las denuncias de reguladas y estado del transporte, aseguró por un lado que el control de las unidades se realiza por la Dirección de Fiscalización del Viceministerio de manera visual en la calle. Mientras que sobre las reguladas asegura que está estipulado que aquellas empresas que no cumplan con la frecuencia, no cobran subsidio. Aseguró que “verificamos que no haya regulada a través de cada validación, donde conocemos ubicación, hora y la unidad en que se subió, y ahí vemos la diferencia entre una unidad y otra y sacamos el delay, lo que se llama el intervalo”.

Agregó además que según datos que manejan a través del billetaje lograron obtener información sobre el uso del transporte público, conociendo por ejemplo que en marzo se disparó la cantidad de validaciones llegando a unas 13 millones en el mes, un pico inexplicable. Brindó además los siguientes datos: son 7.500.000 kilómetros al mes, aproximadamente 12 millones de validaciones al mes, 4.400 al día y 1.400 unidades.