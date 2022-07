Caída del petróleo no impacta en el precio de combustibles a nivel local

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia del país, ya registra una caída de 20 dólares por barril en un mes, pero esto no se reflejará en los precios de los combustibles a nivel local, según adelantaron ayer los emblemas privados.

Lea más: Combustibles: Emblemas privados esperarán para subir precios, al igual que Petropar

El WTI cotizaba alrededor de US$ 120 barril el 7 de junio último, cotización que ayer, un mes después, ya cayó a US$ 103 barril, llegando incluso a una reducción de US$ 98 barril en la jornada del miércoles, según los registros.

Sin embargo, esta disminución de los valores del “oro negro” no se trasladará a los precios del los productos finales del país, que importa la totalidad de las naftas y gasoíl que se consumen. Esto porque a nivel nacional “no habían subido los precios cuando aumentaron las cotizaciones de mayo y junio”, manifestó ayer Guillermo Parra, de la Distribuidora de Combustibles y Asociadas Paraguay (Dicapar).

El vocero de los principales emblemas del país enfatizó que la disminución registrada en el precio del crudo tampoco impactará en Petropar, que tiene un stock de carburantes para dos meses y que fueron comprados a precios más caros.

“Con este costo de importación de mayo, el precio al público debería ser G. 9.800 por litro, pero no se actualizó. Además, Petropar tiene en stock para dos meses de su venta gasoil a este costo”, expresó.

Lea más: Suba de combustibles: experto afirma que aumentos no se justifican

Tiene que bajar más

Al mismo tiempo, Parra señaló que los valores del crudo tendrían que bajar aún más y mantenerse bajo por mínimo un mes “para compensar estos costos más altos y pensar solo en mantener los precios”. Esto significa que el sector privado ni está analizando una baja de precios de los combustibles.

“Es lo que pasa cuando se ponen los precios en función del stock y no del costo de importación, como hace Petropar. Cuando baja no se puede trasladar. Los precios al público actuales corresponden a los precios internacionales de abril. Después subieron pero no se trasladó al público la suba”, indicó.

Parra señaló que actualmente el precio del gasoíl es de US$ 3,6 por galón (un galón es unos 3,8 litros). “Tiene que bajar a 3,2 o 3,4 y quedarse ahí al menos dos semanas para no subir los precios y por 2 meses aproximadamente para bajar”, expresó el vocero de los empresarios privados del rubro de los combustibles.

Lea más: MIC: “No hay condiciones para una suba” de los precios de los combustibles

Precio de productos terminados siguen altos

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidora Paraguaya de Combustibles (Cadipac), indicó que si bien el precio de petróleo bajó 20 dólares el barril en un mes, esto no se refleja en los precios locales porque los valores de los carburantes terminados siguen caros a nivel internacional por la falta de refinerías.

Resaltó que si bien los precios del gasoíl bajaron a nivel internacional, desde ayer (por el miércoles) volvieron a subir. “El precio del gasoíl también bajó en los últimos 4 días, hasta ayer. Hoy (por ayer), de nuevo empezó su escalada hacia arriba muy fuertemente. Ya subió de nuevo, la baja fue por pocos días y los productos que están llegando son de compras de hace 45 días. Los precios de los productos que están en el mercado hoy son caros, pues la decisión era entre tomar productos a precios caros o no tenerlos”, expresó.

Petropar y privados no tocarán precios, por ahora

El titular de Petropar, Denis Lichi, anunció el miércoles último que, por ahora, Petropar no prevé una nueva suba de combustibles, al menos hasta fin de mes. Tras este anuncio, los emblemas privados también informaron que seguirán “aguantando” los precios actuales.

En este sentido, Bazán señaló que también esperarán, pero que estarán “perdiendo plata”. “Yo creo que la mayoría va a aguantar (hasta que Petropar también suba), perdiendo plata”, expresó.

Resaltó que la suba de G. 700 por litro que vienen anunciando es justamente para que el sector ya no pierda plata, pero indicó que si suben antes que Petropar “se podría empeorar la situación de las empresas, que ya registran caída de las ventas”.

Resaltó que ojalá sigan bajando los precios de los carburantes en el mercado internacional al ritmo de la cotización del petróleo para que “no pierdan tanto”. “Todos queremos eso. No sólo aquí en Paraguay, sino en todo el mundo. Es el principal motivo de la inflación mundial”, expresó.

Según Bazán, el principal problema es que la producción del diésel es insuficiente y que por más que baje el precio del petróleo, la capacidad de las refinerías es limitada. Indicó que para aumentar esa capacidad de producción se requerirá de tiempo.

Lea más: Combustibles subirán entre G. 300 y G. 750 por litro desde este sábado

Diésel ya subió 94% en el país

El 20 de junio último, los emblemas privados y Petropar aumentaron los precios de todos los combustibles. Fue la cuarta suba en lo que va de este año y la octava en un año y cuatro meses. El mayor impacto se dio en el diésel común y la nafta intermedia, que registraron un incremento de G. 750 por litro. Con esta suba, el diésel ya subió 94% en un poco más de un año en el país, de acuerdo con los datos oficiales.