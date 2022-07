El intendente de Eusebio Ayala convoca a la ciudadanía para retirar los muros de la ruta PY02

El intendente Víctor Manuel Giménez (ANR) lamenta que los trabajadores de la zona se expongan al peligro, teniendo en cuenta que el sector es un lugar comercial, donde transita mucha gente.

Mencionó que hoy amerita tomar las leyes de fuerza, y por ello tomó la decisión de derribar el muro que divide la ruta PY02. Dijo que ya se agotaron todas las instancias, y que no pueden seguir esperando a que ocurra otra desgracia.

Expresó que debido a que no tienen una respuesta concreta por del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), él tomará la responsabilidad, y para lo cual convoca a la ciudadanía el domingo 17 de julio a partir de las 8:00, en el frente de la cancha del Club 3 de Febrero.

Mencionó que ese día quitarán los muros separadores de la ruta PY02 desde el frente de la cancha 3 de Febrero, que se encuentra ubicado en inmediaciones de la escuela Sagrado Corazón de Jesús.

Manifestó que con la comitiva de la Municipalidad de Eusebio Ayala, retirarán tres bloques, en zona de la escuela Sagrado Corazón. Además señalizarán la zona de gran afluencia de vehículos.

“No podemos arriesgarnos a lamentar una víctima más. Las obras no están bien desarrolladas y no previeron las necesidades de la ciudadanía”, dijo el intendente.

Lamentó la terrible perdida de la trabajadora de la zona y expresó que tomaran todas las medidas que sean necesarias para que esto no se vuelva a repetir.