Mujer trans fue atacada a golpes en calles de Ciudad del Este

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando dos personas trans que se encontraban ejerciendo el trabajo sexual en el microcentro de Ciudad del Este, fueron abordadas por un hombre en aparente estado de ebriedad, que comenzó a molestarlas y a exigirles que mostraran su cédula de identidad.

De acuerdo al relato que nos brindó Yrén Rotela, defensora de los derechos humanos de la comunidad trans, mientras ellas trataban de ignorarlo, el sujeto insistía en agredirlas verbalmente, y pronto comenzó a atacarlas físicamente.

Una de las mujeres trans huyó del lugar, en tanto la otra se quedó y trató de defenderse de la agresión física del hombre, que escaló en sus niveles de violencia y comenzó a golpear a la víctima en la cabeza con un hierro.

Con el objeto contundente el agresor le rompió la cabeza, y a consecuencia del golpe los médicos le tuvieron que coser 11 puntos a la afectada.

Debido a los fuertes impactos que recibió en el momento, la trabajadora quedó mareada y no pudo defenderse más, por lo que el hombre aprovechó y la siguió golpeando.

La víctima manifestó que fue con las fuerzas que le quedaban hasta una estación de servicio a pedir ayuda, pero lejos de auxiliarla el guardia la sacó, y al verla expuesta el agresor volvió para seguirla lastimando.

La defensora de Derechos Humanos Yrén Rotela se puso en contacto con la afectada, que ya se encuentra en su hogar y fuera de peligro, pero aún no pudo hablarle mucho porque la misma se encuentra muy adolorida por las lesiones y también lastimada anímicamente.

Es el sustento de su familia

La mujer trans agredida pide justicia ya que es una trabajadora sexual que tiene a su cargo la manutención de su familia.

La colectividad trans prefiere no dar detalles ni de la identidad ni de la dirección de la víctima por la seguridad de la misma.

La afectada aún no realizó una denuncia, y no tiene ningún dato sobre la identidad de su agresor. No obstante se puso en contacto con la abogada trans Kimberly Ayala, quien ya la está asesorando para tomar acciones legales.

Lamentan no tener asegurados sus derechos

Yrén Rotela, representante de la comunidad trans, lamentó en entrevista con ABC que sigamos viviendo en un país en el que ser una persona trans sea sinónimo de “no tener asegurados nuestros derechos, nuestra identidad y el respeto que merecemos como seres humanos”.

Sin embargo, criticó, sí tienen “asegurada la muerte”. “Nos matan de distintas maneras, pero a todas nos matan por ser trans”, dijo. La defensora de derechos humanos exigió una investigación del caso, justicia y por sobre todo “que dejen de matarnos”.