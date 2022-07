Amputación “errónea” en IPS genera terror en pacientes que deben operarse

Nancy Llanes es asegurada de IPS y tiene que operarse del cuerno del menisco roto en la rodilla. Logró conseguir fecha para la operación tras un año de insistencia para el próximo 23 de agosto, para lo que primeramente debe alquilar un shower.

Aseguró que tiene “mucho miedo” luego de lo ocurrido con Ramón Samudio, a quien le amputaron ambas piernas, cuando presuntamente tenían que amputarle la derecha. Nancy Llanes asegura que ante el miedo que le genera esta situación, no sabe a qué atenerse, considerando incluso la posibilidad de no operarse.

Habla de que la consecuencia de no operarse podría desencadenar en la imposibilidad de doblar la pierna. Sin embargo, entre no doblar la pierna y perderla, asegura que prefiere quedarse con la secuela de no operarse.

Imposibilidad de operarse en otro lado

Por otra parte, también dijo que le resulta imposible acudir a otro centro asistencial para realizarse la operación. Incluso sus familiares y vecinos realizan actividades y polladas para poder solventar los gastos, incluido el shower que necesita, ya que el mismo tiene un costo de G. 1.700.000 solamente en alquiler.

No hay garantías

Nancy Llanes, asegurada del IPS, aseguró que no existen garantías para los asegurados y pacientes que deben hacerse intervenciones quirúrgicas. “No sé qué garantías me pueden dar, con quién ni a quién acudir” dijo en declaraciones con ABC.