IPS: abogada nunca olvida el día en el que le operaron por cáncer el seno equivocado

Una lluvia de denuncias contra el IPS se está generando luego de que se diera a conocer la información sobre un señor que sufrió la amputación errónea de su pierna.

Entre los muchos casos, la abogada Elva Herrera contó lo que le tocó vivir en el año 2013, cuando sufría cáncer de mama. Los médicos debían operarle para colocarle un dispositivo llamado PorthaCard para quimioterapia en la mama derecha, pero por error le intervinieron la mama izquierda.

Así, Herrera fue hace años atrás una víctima más de la mala praxis en el IPS.

A la asegurada del IPS le habían diagnosticado cáncer de mamas, y como presentó complicaciones para realizarse la quimioterapia por vía intravenosa, su oncólogo le ordenó una intervención quirúrgica, en la que el cirujano le debía colocar un dispositivo llamado PorthaCard en la mama derecha.

Se dio cuenta del error al salir del quirófano

Pero al salir del quirófano, la paciente se percató de que los doctores le intervinieron en el lado izquierdo. Pese al gravísimo error, la asegurada nunca más volvió a ver a su médico, que no le dio ningún tipo de explicaciones al respecto de semejante negligencia.

Elva Herrera tenía 46 años cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. La cirugía que le ordenó su oncólogo, según cuenta la paciente, era bastante sencilla. Pero todo se complicó cirujano hizo la intervención en el lado equivocado.

Herrera ingresó al quirófano en octubre del año 2013, y desde entonces inició su calvario.

Intentó avisar a los médicos del IPS del error

Recuerda que el nombre de su doctor es Osvaldo Gauto, y que justo cuando empezaron a enviarme la anestesia se dio cuenta de que le estaban preparando para hacerle la cirugía en el lado equivocado.

“Yo un poco mareada les decía no no, y me quedé dormida por supuesto. Cuando me pasaron la sala de recuperación, apenas desperté me toqué el pecho, y encontré enorme la venda en el lado derecho”, relató la afectada.

Recordó además que en esos días de internación, la sedaban para que dejara de gritar y no los siguiera señalando por el error. “Un día mi esposo vino y me preguntó si estaba bien, allí grité y le conté que me colocaron el dispositivo al revés”, recordó.

Graves consecuencias

Esta mala praxis le ocasionó a la paciente muchos inconvenientes en su tratamiento contra el cáncer, que avanzaba sin piedad

Luego se sumó otra afección: un problema cardíaco. Ocho meses después le retiraron el dispositivo colocado en el lado erróneo y se sometió a una cirugía de extracción total de la mama, que fue tomada por el cáncer.

Elva explica que no hizo la denuncia en su momento “porque quería vivir, y no iba a dejar a mis hijos y esposo en la calle”. “Cuando te haces un tratamiento en un sanatorio privado terminas en la calle en estos casos, por el costo. Por eso necesitaba seguir tratándome en IPS”, dijo.