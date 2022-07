Tarifa y Anexo C de Itapú: “recién a finales del 2025 tendríamos novedades”

La fecha de vencimiento del Acta de compromiso del 2007, que da prioridad a ANDE sobre la compra de los excedentes en Itaipú, sería el 1 de enero del 2023, según explicó el ingeniero Ferreira. No obstante, consideró que en los últimos año se vio que “nunca vence un plazo” pues negociaciones importantes vienen siendo aplazadas constantemente, por ejemplo sucede en el tema de la tarifa.

“Entre enero y febrero va a reventar porque los brasileros van a decir que en Brasil la energía de Itaipú y se vende a 10 dólares, no les va a importar a cuánto venda Paraguay”, consideró. En ese sentido, indicó que duda que este año se defina algo importante en la agenda de la Itaipú.

“Yo veo muy difícil que, en principio, grandes cosas como la tarifa y el Anexo C se vayan a negociar y, si se negocia algo, no se va a aprobar. Objetivamente, lo más optimistas que podemos ser es que a finales del 2025 tengamos novedad, no creo que se pongan a negociar en etapas electorales para ambos países”, reflexionó en contacto con ABC hoy.

En otro momento, indicó que actualmente Paraguay no está preparado para recibir toda la energía que le corresponde pero, según la Ande, a finales de este año estrían listas las líneas que si permitirán alcanzar ese objetivo. “Pero para ello todavía falta tener quién consuma”, acotó y añadió que la necesidad más urgente es la interconexión entre las dos hidroeléctricas.

En cuanto a la tarifa, indicó que se debe buscar un precio justo y definitivamente 10 dólares, como pretende Brasil, no es un precio justo. “En ninguna parte del mundo un país le vende a otro energía renovable constante, a ese costo”, criticó.

Finalmente, indicó que la “gran ventaja” es que de alguna manera ambos países están disputándose quién se queda con el beneficio de los U$S 2 millones y “no quién paga la cuenta”. “Puede ocurrir una gran pérdida de oportunidad pero nada muy malo, no vamos a tener que pagar de nuestros bolsillos una deuda que vence, sino que ya venció y ahora hay que ver quién se queda con el gran beneficio y ahí nos damos cuenta de que el Brasil tenía el 85% al menos por unos meses, hasta que nos pongamos las pilas”, finalizó.