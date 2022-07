Aparece en la lista de indemnización para exobreros de Itaipú pero dice que rechazará el dinero

Se trata de Nelson Aquiles García de Zuñiga, funcionario de Itaipú dede 1990 hasta la fecha, quien a través de una nota, explica que “como parte del grupo que tuvo que realizar el censo de ex obreros de empresas contratistas y sub contratistas de obras, locadores y sub locadores de servicios que participaron de la construcción de Itaipú” aceptó la inclusión de su nombre en la lista, dada su condición de ex empleado de la firma Grupo Consultor Alto Paraná desde el año 1986 hasta 1990.

A través de una nota dirigida al diretor general de Itaipú, Manuel María Cáceres, García manifestó que lo que inició como un censo de ex trabajadores de empresas contratistas, derivó en el reclamo de una astronómica suma de dinero.

García de Zuñiga aseguró que se trata de un proceso desprovisto de toda fase legal y que su improcedencia fue declarada como tal a través de sendos pronunciamientos emitidos en todas las instancias.

“Vengo por el presente escrito a expresar que libre, voluntaria y espontáneamente he decidido que en el remoto, improbable e hipotético caso de que alguna autoridad judicial o administrativa dispongan que me paguen alguna suma de dinero, no aceptar ningún abono en concepto de compensación histórica”, manifestó.

Agregó, que ni su ex empleador ni Itaipú le adeudan algo.

Cabe recordar que este miércoles, la Cámara de Diputados trata el proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción del Senado, donde se definirá si los más de 16.000 ex trabajadores y herederos accederán o no al cobro de lo que denominan “compensación histórica”.

La suma total de la compensación para los censados, oscila los USD 940 millones. En la lista aparecen actuales funcionarios con millonarios salarios, la mayoría de ellos afiliados al partido colorado.

