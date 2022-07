Altos funcionarios y seccionaleros en indemnización a exobreros de Itaipú

Se trata del proyecto de ley que establece un reconocimiento como “compensación histórica a extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación, de la usina de Itaipú Margen Derecha”.

El documento fue presentado por los senadores Abel González (PLRA), Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG) y Enrique Riera (ANR, cartista), el 22 de marzo de este año y sancionado el 16 de junio pasado.

ABC accedió a la lista de beneficiarios de la futura normativa, que contaba en principio con 27.750 nombres y que, tras el trabajo de depuración, quedó con 16.180 en total. Se calcula que el monto a ser destinado en caso de que la ley sea aprobada, llegaría a los 940 millones de dólares.

La nómina incluye a 2.039 exobreros fallecidos cuyos familiares tendrían que cobrar la indemnización por herencia. Lo curioso es que en la misma lista hay otra cantidad de nombres que figuran como herederos pero que no corresponden a los fallecidos.

El proyecto de ley está incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de hoy y no cuenta aún con dictámenes de las comisiones asesoras.

En la lista aparecen altos funcionarios de Itaipú activos. En total, son 102, de los cuáles 90 son afiliados al Partido Colorado. Entre ellos, de vuelta, están quienes activan en política partidaria. Por ejemplo, figuran Digno Alfredo Martínez Gaona, que es candidato a presidente de seccional por Honor Colorado en Ciudad del Este. También aparece Jorge Bernardo Recalde, expresidente de la seccional 15 de Asunción.

Siempre dentro de los afiliados colorados, aparecen otros altos funcionarios como Nelson García de Zúñiga, quien en 2021 fue nombrado director de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú.

Prácticamente todos están vinculados con los sindicatos de la binacional.

Un sistema llamativo

La nómina de beneficiarios fue elaborada por una docena de organizaciones, entre sindicatos y estudios jurídicos, que representaron a los exobreros. Estas organizaciones presentaron la documentación de cada uno de los beneficiarios que supuestamente avalan que participaron en la construcción de Itaipú, o en su defecto, que son herederos de aquellos trabajadores.

Del total de beneficiarios, casi 3.579 nombres gestionaron su inclusión a la lista mediante un estudio jurídico llamado “Gama”, ubicado en Ciudad del Este, de Alto Paraná, y que tiene a Milciades Areco Díaz como uno de los directivos, quien a su vez es uno de los beneficiarios. Según lo que constató ABC, Gama no está catastrado como estudio jurídico ante la Binacional.

No miraron lista

El senador Gilberto “Tony” Apuril, del Partido Hagamos, uno de los que presentó la normativa, confirmó a ABC que ellos no trabajaron en la lista. Dijo que solamente acompañaron el pedido y que Itaipú y las organizaciones de extrabajadores debían hacer las depuraciones necesarias.

Los Alderete en lista, pero “no lo sabían”

Jorge Marcelino y Carmen María Alderete, hermanos del exdirector de Itaipú y dirigente colorado cartista José Alberto Alderete Rodríguez, figuran en la nómina de exobreros con intenciones de recibir la indemnización de la binacional. Llamativamente, ambos en la actualidad ocupan altos cargos dentro de la hidroeléctrica, con remuneraciones mensuales de G. 45.416.200 y G. 27.656.800, respectivamente.

ABC consultó con Jorge Marcelino sobre el tema; sin embargo, este aseguró que se enteró que su nombre estaba en la nómina de posibles beneficiarios luego de la aprobación de la ley en el Senado. “Yo me enteré dos días después de que se había aprobado la media sanción en Senadores e inmediatamente le remití un correo a nuestro director (Manuel María Cáceres) diciendo que yo no tenía conocimiento al respecto”, expresó.

Alderete comentó que trabajó ocho años en empresas contratistas, desde 1991 hasta 1999, pero aclaró que no tenía nada que reclamar. “Yo no tengo absolutamente nada que reclamar, no soy merecedor de ninguna compensación histórica (por eso) le pedí su providencia (al director de Itaipú) para que en la medida que sea posible mi nombre sea excluido de esa nómina”, afirmó.

El alto funcionario aseguró que la entidad ya está viendo internamente como aquellos que están en la lista y no pidieron estar y puedan ser excluidos, afirmó.

Agregó que su hermana Carmen, también fue incluida en la nómina sin su consentimiento.

Asesoría de Itaipú no confía en los registros

Roberto Ruiz Díaz, de la asesoría Jurídica de Itaipú, dijo a ABC que la lista de supuestos beneficiarios no es fehaciente para la Binacional.

“Quienes trabajaron en esto recurren a nombres que estuvieron trabajando con empresas privadas. Son personas que nunca fueron empleadas de Itaipú” aseveró Ruiz Díaz.

Agregó que la lista fue elaborada sin tener criterios técnicos y sobre todo, documentales, que acrediten que esa cantidad de personas reclamantes realmente trabajaron para Itaipú, y que sobre todo, son merecedoras de una compensación monetaria.

Ahí hay una lista de una gente que pretende cobrar beneficios de Itaipú y que nunca fueron empleados de Itaipú, dijo el asesor jurídico de la Binacional.

No sabía

Mercedes María Angélica Vera de Duré, una alta funcionaria de la Binacional y excandidata a senadora suplente por el Movimiento Honor Colorado es otra que figura en la nómina, pero dijo que no lo sabía. “No estoy en conocimiento. De dónde sacaron eso?” señaló en contacto con ABC.

La funcionaria aseguró, sin embargo, que trabajó en su momento en una contratista con la Binacional, pero que nunca solicitó obtener un este beneficio. Dijo que averiguará cómo apareció su nombre en la lista.