Supuesta planillera de la EBY: sentencia podría darse en cinco años

Juan Carlos Duarte, asesor jurídico de la EBY, contó sobre el caso de supuesto planillerismo de Fátima Saucedo. Expresó que pidieron a Nicanor Duarte Frutos que se le contrate un médico legista.

Este médico revisará todos los reposos que presentó la funcionaria y, conforme al resultado de la auditoria, previa certificación de las fichas clínicas que tienen que enviar desde IPS, se van a tomar las determinaciones que correspondan sobre el caso.

Resaltó además que llamó la atención que un solo médico haya hecho tantos reposos por idénticas circunstancias. Esto considerando que el dolor de tobillo, que decía tener la funcionaria, se repite en muchos días. Según el médico consultado por el asesor jurídico, esto se puede dar como una cuestión médica crónica. Para eso se tienen que analizar las radiografías, el historial clínico y médico, qué periodo tiene la evolución de la herida y cuestiones que tienen que ver con las ciencias médicas.

Médicos renuentes a declarar en sumario

Sobre los médicos que expidieron los reposos de Fátima Saucedo, aseguró que no son funcionarios de la entidad. Dijo además que llamaron para declarar en el sumario, para lo que el Juez instructor se comunicó con ellos; sin embargo, hasta ahora son renuentes en declarar.

Aseguró por su parte que independientemente a eso, cuando tengan la ficha médica, con el examen que va a hacer el médico que van a contratar, se va a expedir un dictamen sobre los certificados presentados por la funcionaria de la EBY.

Reducción de días investigados

Juan Carlos Duarte explicó por qué tomaron menos días de los denunciados. Contó que limitar los días por los que se abre el sumario se da debido a que independiente a que los indicios apunten a que la funcionaria sea culpable, el fuero laboral precautela mucho los derechos del trabajador.

“Se toma desde el momento en que tenemos conocimiento para conocer las inconductas que realizan tal o cual funcionario para poder ejercer las acciones en el fuero laboral”, afirmó en conversación con el programa Mesa de Periodistas, de ABC TV.

Indicó que tomaron la denuncia desde el 2 de enero, hasta la fecha, para hacer un corte específico. Sin embargo, reconoció que según los reportes que se vieron cuando se pidió el legajo, los días faltados son muchos más. “Para nosotros ya es suficiente si es que surge lo que se está demostrando de a poco”, aseveró.

Confirmó que con las filmaciones de Alfredo Guachiré se inicia el proceso, porque se ve que marca su ingreso y se retira posteriormente. Pero los días que no trabajó los justificó con permisos de salud particulares, vacaciones, que la legislación interna de Yacyreta prevé.

Director Jurídico afirma que no hay elementos para absolverla

Juan Carlos Duarte aseguró que no hay congruencia entre los documentos médicos que presentaba Fátima Saucedo que la inhabilitaban para ir a trabajar, y sin embargo aparecía en mitines políticos, situación que no se daba solo en la capital, si no también en el interior del país. El director Jurídico de la EBY contó que se reveló a través de sus redes sociales donde aparecen los días y se compara con los días en que ella pidió permiso, y se ve que son similares o casi similares.

Aseguró que hasta ahora no encuentran elementos para absolverla. Considerando además que ella tuvo un sumario administrativo por la que tuvo una sanción de 30 días sin goce de sueldo. “Es el segundo sumario que la funcionaria Saucedo está teniendo”, sentenció.

Juicio podría durar hasta cinco años

Explicó que Fátima Saucedo tiene una antigüedad que le da estabilidad laboral, y como la EBY se rige por el código laboral, se tiene que realizar el sumario, comprobar los hechos y después ir al fuero laboral e iniciar un juicio por justificación de despido.

Aseguró que, si se hace mal algo durante el proceso, siempre los procesados tienen las de ganar en el fuero laboral. Dijo además que esto seguro va a ir hasta la Corte Suprema de Justicia y pudiendo tener una sentencia definitiva probablemente en cinco años.

Óscar Tuma, abogado defensor, por su parte denunció que aún no le corrieron traslado, por una parte de la ampliación del sumario realizado a su defendida, además de culpar a los directores y al director de la EBY de ser quienes deberían controlar que este tipo de situaciones no ocurran en la institución.

