Abogada exige a Abdo que explique por qué menciona a Pavão en amenaza a Cartes

“Me gustaría que el presidente Mario Abdo dé los detalles precisos y concisos de por qué una vez más le nombra a una persona que ya pagó lo que tenía que pagar en el país y ahora está pagando en el otro país (Brasil). Es muy llamativo. Yo, si fuera el expresidente (Cartes), me preocuparía en averiguar de verdad quién es y creo que el expresidente sabe que efectivamente no es el señor Pavão, porque él sabe cómo es el tema en el Brasil”, afirmó la abogada, que prefirió proteger su identidad.

En un audio enviado a ABC Color, la abogada de familiares de Jarvis Chimenes Pavão desmiente las declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las que menciona a Pavão entre los posibles responsables de las amenazas contra Horacio Cartes.

Con un tono de preocupación, la abogada habla acerca de la situación delicada en que se sitúa a la familia de Pavão en las amenazas contra Cartes.

“A modo de desmentir esto que está mencionando el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, irresponsablemente mencionando a una persona como mandante de un posible asesinato a nada más que a un expresidente de la República, encima no es cualquier expresidente de la República, porque es el único expresidente, que yo recuerde, que aún después de ser presidente mantuvo el poder”, manifestó.

“La familia está en una situación delicada”

“Entonces, le pone a la familia del señor Jarvis Pavão en una situación muy delicada, porque, Dios no quiera, pero cualquier cosa que le pudiera llegar a pasar a alguien, a la gente que menciona el presidente Mario Abdo, es decir el expresidente de la República, entonces el culpable va a ser el señor Jarvis Pavão, que hace cinco años está en una prisión federal del Brasil”, añadió.

La abogada alega que Pavão no puede ser responsable de la amenaza a Cartes supuestamente por la estricta seguridad de la cárcel en que se encuentra en Brasil. “Ahí no tienen acceso a celulares, a visitas, más que la de los abogados, esas conversaciones se hacen a través de un vidrio, con custodio, ni siquiera pueden hablar a solas”, sostuvo.

“Escuché a su propio abogado, el doctor Pedro Ovelar, decir que para él tampoco tiene sentido, que no hay nada preciso, que no hubo una amenaza antes de parte de Pavão. Entonces, ni ellos mismos, que son los posibles supuestos afectados, creen esto. Es llamativo por qué el presidente Mario Abdo Benítez dice esto”, señaló.

“Él recibe esta información, pero debe cotejar, asegurarse de que esta información sea fidedigna para lanzar esas acusaciones que hace. Tiene que tener certeza y no descansar hasta averiguar quién está detrás de esto. Tiene que ver quién es su fuente de ‘inteligencia’”, añadió.

“Estamos en una época delicada en la que no podemos irnos mucho hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque no sabemos dónde está el enemigo. Me estoy refiriendo como paraguaya y no como abogada. El presidente Abdo debe explicar por qué le mencionó al señor Jarvis Pavão, una persona que se ha ido hace cinco años y que no tiene posibilidad de comunicación alguna”, apuntó.

La abogada insistió en que Pavão no es responsable de las amenazas contra Cartes, alegando que en la cárcel en que se encuentra actualmente no tiene posibilidad de maquinar amenazas, enviar mensajes o conversar con alguien más que sus abogados.