Itaipú: posición sobre tarifa es “ingenua y perjudicial” sostiene Villate

“Es ingenua porque pretende que los brasileños violen el Anexo C para que el Estado paraguayo pueda recaudar más dinero inflando las tarifas artificialmente a paraguayos y brasileños”, cuestionó. Esto en referencia a la postura del gobierno de Mario Abdo Benítez que conseguir una tarifa intermedia (alrededor de los US$ 20,7 kW/mes), tras el fracaso en las negociaciones de la posición inicial de mantener al precio del 2021, de US$ 22,6 kW/mes.

“Parece ignorar que el Gobierno de Jair Bolsonaro realizó tremendos esfuerzos políticos para combatir la inflación como la reciente aprobación de la ley que reduce impuestos que inciden en las tarifas de la electricidad, del combustible, transporte y del gas”, resaltó. En ese sentido, añadió que esas medidas requirieron enmiendas constitucionales, aprobación de leyes, así como la venta de acciones de Eletrobras.

El Ing. Villate agregó que esta postura es también perjudicial para el bolsillo de los paraguayos, “porque Cancillería insiste en que paguemos más siendo que nos conviene pagar menos por la electricidad, como estipula el Anexo C que ocurrirá al cancelarse la deuda”.

Para el especialista del sector, “esta absurda posición de la Cancillería se basa en la infundada creencia de que el Derecho de Adquisición otorga superpoderes al Brasil sobre nuestros excedentes”. Sobre esto último, dijo que hay que recordar que la Cancillería Nacional, en 49 años nunca solicitó dictámenes jurídicos a estudios jurídicos internacionales sobre este Derecho de Adquisición. “Se basan en antojadizas ideas sin sustento jurídico sobre el artículo XIII del Tratado de Itaipú”, manifestó.

Cabe recordar que el Ing. Villate sostiene que el derecho de adquisición preferente, contenido en el Art. XIII del Tratado, es simplemente el derecho de cada país de igualar el mejor precio de la subasta del excedente en el mercado eléctrico del otro país.

