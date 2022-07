Niños no completan la segunda dosis de sus vacunas

Si bien solamente deben aplicarse dos dosis de la vacuna antiCOVID, ya sean de la plataforma Coronavac o de la Pfizer, los niños de cinco a 11 años no están completando el esquema de vacunación. Hay un 32% de menores que no completó la segunda dosis y esto se atribuye principalmente al descuido de los padres, que no los acercan para su inmunización.