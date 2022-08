Larga indefinición enrareció el clima en Itaipú, advierten

“Lo que más contribuyó al enrarecimiento del ambiente fue que, por primera vez en la historia de Itaipú, un tema no fue resuelto dentro del ámbito de Itaipú y se tuvo que elevarlo a nivel de las altas partes contratante (cancillerías), y con un resultado de escándalo político. Opino que esa definición del acuerdo operativo del año 2019 fue la apropiada y se desperdició la ocasión para plantear mantener en el 2022, y tal vez 2023, la misma tarifa del año 2021″, agregó.

Explicó que hasta entonces el ambiente dentro de Itaipú era normal, las tratativas cordiales y con tradición de siempre arribar a un arreglo. “Entonces Eletrobras pedía a la ANDE la contratación de más potencia firme (energía cara) que representaría un incremento en la factura de ANDE de unos US$ 60 millones anuales y un total de unos US$ 250 millones en cuatro años. Pero en el ambiente de negociación era pertinente o propicio para que la ANDE planteara mantener la tarifa del año 20211 en el año 2022. Así se produciría un saldo disponible en Itaipú de unos US$ 620 millones que repartido equitativamente resultaba hasta levemente positivo a Paraguay. Era un resultado ganar - ganar”, dijo.

Agregó que se prefirió “patear el tablero”. “Me parece razonable primero cerrar el tema tarifario, un tema menor, para encarar en buen ambiente lo importante: la revisión del Anexo C”, señaló.

Comentó que con la demora se debería aprovechar y refinar nuestras propuestas o lo que se vino sugiriendo: elaborar propuestas y arreglos creativos, innovadores, acordes con los enormes cambios que se están produciendo en la industria eléctrica y en las energías en general. “Pero estas ideas no parecen ser comprendidas ni de interés ni de los “policy makers” ni los “decisión makers”, ni de nadie”, concluyó.

