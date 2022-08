MEC no culmina obras en el colegio Ysaty, denuncian

El colegio Ysaty, asentado en el barrio Terminal, es noticia en estos días debido a un “hecho bagatelario”; el robo de 30 focos led de diversas áreas de su institución, lo que dejó a oscuras gran parte del predio educativo. Sin embargo, para la directora Amada Apuril este no es el único inconveniente. También falta la terminación de obras que comenzaron meses atrás y quedaron a medias.

La directora manifestó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó el cambio del tejado en el colegio, pero no culminaron las refacciones. Agregó que el procedimiento no incluyó el reemplazó de tejuelones. “No se pusieron canaletas. No se terminó de revocar y está lleno de murciélagos y ratones”, añadió.

Apuril comentó que las obras empezaron en marzo y los trabajadores tenían 140 días de tiempo para terminarlas, sin embargo, no lo hicieron. “En un pabellón de cinco aulas no se cambió el techo y llueve más adentro que afuera”, enfatizó.

MEC: “lo que estaba previsto, se cumplió”

El director de Infraestructura del MEC, Víctor Villasboa, fue tajante con relación al colegio Ysaty. “Lo que estaba previsto, se cumplió”, expresó. Sobre la denuncia de Apuril, de la falta de culminación de obras, agregó: “Me causa antipatía esta situación. Se hace maravillas con la plata y lo que pide ella (la directora) es lujo”.

Villasboa argumentó que el MEC tienen G. 11.000 millones para todo el Paraguay, lo que debe repartirse en obras para 8.600 instituciones. “Nuestros recursos son extremadamente insuficientes. La responsabilidad primaria corresponde a la Municipalidad (de Asunción)”, destacó.

El director de Infraestructura recomendó a la responsable del Ysaty pedir con el mismo ímpetu a la comuna asuncena su atención en materia de infraestructura, teniendo en cuanta la existencia del Fonacide.

Villasboa remarcó que este año la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no envió un solo pedido al MEC para refacción en escuelas y colegios.