Condenan a Froilán Peralta a 3 años de cárcel por lesión y lo absuelven en otra causa

El Tribunal del Juzgado de Primera Instancia de Fernando de la Mora, presidido por Victoria Ortiz, e integrado por Rylsi Ortiz y Pedro Nasser condenó a Froilán Peralta, exrector de la UNA a tres años de cárcel por lesión de confianza, mientras que la exdirectora de Talentos Humanos del Rectorado, María del Carmen Martínez Méndez, una pena de tres años y seis meses por estafa.

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia manifestó la prescripción del delito de inducción a un subordinado a un hecho punible y sobreseyó a Froilán Peralta.

El Ministerio Público, acusó por el ilícito de Froilán Peralta por cobro indebido de honorarios, mientras que a María del Carmen Martínez la acusaron por estafa y apropiación, por haber pagado a dos trabajadores de su granja que se encuentra en Eusebio Ayala, pero que figuraban como funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Durante la audiencia de hoy, la defensa de María del Carmen Martínez, el abogado Yamil Colucci pidió la absolución de su defendida, dijo que según se observó durante todo el proceso del juicio, el Ministerio Público no logró demostrar el hecho acusado conforme a la producción de prueba.

“Se basaron en las declaraciones de los testigos. No se produjeron pruebas. Si no se demostró el hecho punible, no puede haber autor. Evidentemente el Ministerio Público no ha llegado al grado de certeza”, expresó el representante legal de María del Carmen Martínez.

Antes de que el tribunal delibere, dio una última oportunidad a los procesados a emitir sus últimos pedidos. Froilán Peralta, aprovechó la ocasión para solicitar al Tribunal su absolución así como María del Carmen Martínez, ambos manifestaron que fueron víctimas de la situación y que no tienen culpa de los que se les estaba acusando.

Analizarán si apelan la sentencia

El fiscal acusador Luis Said, quien había pedido seis años de cárcel, manifestó que solicitó al Tribunal que sea calificada la conducta del señor Peralta en relación al artículo 192, de lesión de confianza, pero en su modalidad agravada.

Después de la lectura de sus fundamentos, convoca para el acceso de la resolución con todos los detalles. Una vez que el fiscal tenga acceso al documento, analizará si decide apelar la sentencia.

En el caso que no ocurra la apelación, quedaría firme la sentencia. Una vez que la Corte Suprema de Justicia se expida, recién Peralta y Martínez podrían ir a la cárcel.