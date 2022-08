No comparecencia de Horacio Cartes ante CBI podría ser un desacato

El pedido fue presentado el jueves por el diputado Jorge Ávalos Mariño, miembro de la Comisión, quien se encargó de explicar al juez el sentido de la solicitud.

“Yo creo que va a salir rápido una resolución en este sentido, porque no hay ninguna posibilidad jurídica para que no le reiteren la comparecencia y si ahí él (Horacio Cartes) no comparece el juez deberá tomar una iniciativa de desacato”, manifestó Jorge Querey.

Manifestó que si el juez emite el pedido y Cartes no comparece, la situación que envolverá al expresidente será de desacato a la justicia.

También indicó que Pedro Ovelar, abogado de HC, “está cumpliendo su rol de abogado para instalar la duda razonable”.

Insistió en que para él está muy claro que no se puede ampliar por ley lo que la Constitución Nacional no dice.

“Significativamente corrupto”

Con respecto al anuncio de conferencia de prensa de la Embajada de Estados Unidos para esta mañana, indicó que la información que den será un elemento más para el debate.

Sin embargo, criticó que “me parece que nuestras instituciones deben resolver esto”.

En la última convocatoria, la Embajada de Estados Unidos anunció que declaraba “significativamente corrupto” a Horacio Manuel Cartes, expresidente de la República.

Parte médico de Fernando Lugo, a las 10:00

Con respecto al estado de salud del senador Fernando Lugo, quien está internado en un sanatorio privado de la capital, indicó que se encuentra con una estabilidad importante en el post quirúrgico, alentador sin ser optimista.

Sobre un posible daño cerebral, manifestó que es muy temprano para opinar sobre eso y que la primera consigna es salvarle la vida y que están en eso.

“Si todo va bien se hace el proceso de despertarle para evaluar el punto inicial, de donde va a partir la recuperación de un paciente”, adelantó.