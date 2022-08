Horacio Cartes no se presentará ante la CBI

El abogado Pedro Ovelar remitió hoy el documento confirmando el hecho y finalmente Horacio Cartes no irá al Congreso Nacional para comparecer sobre varios puntos que guardan relación con el lavado de dinero y delitos conexos.

Según Ovelar, existe un fundamento constitucional y cuestiones legales para que su cliente Cartes no se presente.

Los principales argumentos de Cartes

El primer punto es que se sostiene en el artículo 195 de la Constitución sobre las Comisiones de Investigaciones, y él menciona que es senador vitalicio, incluso activo y proclamado, y no director o administrador de algún ente autónomo, autárquico, descentralizado, de entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, funcionario público o particular. Por ende la CBI, no está autorizada a convocarlo, indicó.

También hace referencia al artículo 11 de la Ley 137/93, que refiere de una modalidad especial, en la que señala la posibilidad de una declaración por escrito, por lo que Cartes solicita se le remitan las preguntas, y que una vez que las reciba procederá en base a sus derechos constitucionales teniendo en cuenta varias alternativas.

Cita que podría responder, o excusarse de prestar declaración en uso de sus facultades que se prevén en el artículo 5, en su segundo párrafo de la Ley 137/93.

Además toma como referencia el artículo 18 de la Constitución que apunta a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Mencionó la declaración que hizo los Estados Unidos sobre su persona, de ser designado “significativamente corrupto”. Sobre el punto Cartes admite que son graves acusaciones en su contra.

Aseguró tener inmunidad tomándose del artículo 191 de la Carta Magna de las Inmunidades que él tiene por ser senador. Por tal motivo, aquella versión del presidente de la CBI, Jorge Querey de que se podría pedir auxilio a la Fuerza Pública para que comparezca, se esfumaría.

CBI estudiará fundamentos de Cartes y reitera que necesita de sus declaraciones

Querey sostiene que se trata una vez más de la falta de respeto a las instituciones y que mediante asesores jurídicos analizarán qué alcances tienen los fundamentos, para luego anunciar las medidas a tomar.

Reiteró la legitimidad de la CBI y de la convocatoria, pues corresponde para cuestiones de interés público o para investigar a sus pares. Remarcó que igual siendo un ciudadano común, o senador, tiene la obligación de presentarse.

Para el parlamentario del Frente Guasú, es una documentación singular, porque argumenta desde varias posiciones, su derecho a no comparecer. Asegura que no se necesita solicitar la pérdida de fueros de cualquier senador.

“El debate no es jurídico, Horacio Cartes Jara, no quiere dar la cara ante la bicameral para responder sus vínculos empresariales e intereses económicos que movió desde su presidencia y que debilitaron a entes del Estado”, alegó.

Postura sobre respuestas de Cartes por escrito

Según Querey, aceptar las respuestas por escrito, no corresponden desde el aspecto político. “Prestarnos a un escenario en el cual una persona puede torcer la institucionalidad, creo que no corresponde”, finalizó.

