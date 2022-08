Itaipú hace recuento de las inversiones previstas este año mediante la tarifa

Reitera que la nueva tarifa definida por el Directorio y Consejo de Administración de Itaipú, en un valor de US$ 20,75 kW-mes, permitirá ingresos adicionales al Paraguay de unos US$ 220 millones; de los cuales, US$ 140 millones serán para el fortalecimiento del sistema eléctrico de la ANDE, además de otros US$ 80 millones que serán destinados a los proyectos de inversión social.

Menciona además que del monto consignado a los gastos de responsabilidad social, se estima que al menos US$ 20 millones serán utilizados para el descuento del 25% en las facturas de electricidad de más de un millón de consumidores residenciales de hasta 1.000 kWh por mes, es decir hasta G. 404.000, a partir del mes de setiembre y hasta finalizar el año en curso.

Resalta que se impulsarán las obras emblemáticas como el Puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay, que unirá Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, cuya ejecución se inició los primeros días de julio con las tareas de hormigonado de los pilotes. Esta obra demandará una inversión total de US$ 102,6 millones, por parte de la binacional, previéndose su culminación en el 2024.

Por otro lado, indican que se dará continuidad a la cooperación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la expansión y el fortalecimiento de la red de atención primaria de la salud. El compromiso de la binacional es construir y equipar 131 Unidades de Salud Familiar hasta el 2023. Las obras en este 2022 beneficiarán a Ciudad del Este, San Alberto, Hernandarias, Arroyos y Esteros y Coronel Oviedo.

También se prevé para este año otros US$ 10 millones para proyectos de agricultura familiar en la Región Oriental, que a la fecha benefició a más de 77.000 familias con la preparación y habilitación de suelo para rubros extensivos como maíz, sésamo y soja; siembra directa, huertas familiares, entre otras actividades.

De igual manera, unos US$ 8 millones se invertirán en la implementación del Programa de Becas Universitarias Itaipú 2022. “Cabe recordar que la administración paraguaya de la binacional dispuso para este año un total de 3.000 becas para jóvenes destacados de todo el país, divididas en dos grupos: prioritarias y complementarias, según el promedio final de calificaciones y el total de ingresos familiares de los postulantes”, detallan.

En lo que respecta a obras viales para este año, se prevé la pavimentación asfáltica y mantenimiento vial de varios tramos en Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Asunción, Villarrica, Caacupé, Salto del Guairá y San Lorenzo, por G. 12.015 millones.

En cuanto a las obras de saneamiento, están en construcción un total de 34 sistemas de agua potable en localidades de los departamentos de Misiones, Alto Paraná, Guairá, Presidente Hayes, San Pedro, Central, Canindeyú y Caaguazú, con una inversión que supera los G. 24.424 millones.