Funcionarios de INC recrudecerán protestas ante la falta de respuestas

Obreros de la INC siguen movilizados en Vallemí desde la semana pasada. Hoy se reunieron con el titular de la empresa, Ernesto Benítez, pero no llegaron a ningún acuerdo. En Vallemí se están por quedar sin coque, mientras en Villeta ya no hay bolsas para despachar cemento. Desde hoy recrudecerán protestas con cierres de ruta.